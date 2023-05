Ο The Weeknd φωτογραφίζεται με τη Lily-Rose Depp και δηλώνει έτοιμος να ξαναγίνει Abel Tesfaye

Κουράστηκε με την περσόνα που έχει φτιάξει και θέλει να είναι πάλι ο Abel Tesfaye

Η σειρά που έχει προκαλέσει τεράστιο χαμό, πριν καν ξεκινήσει, έχει δύο πρωταγωνιστές που θα μάς απασχολούσαν σε κάθε περίπτωση. Ο The Weeknd, ή Abel Tesfaye, όπως σκοπεύει να είναι στο εξής, και η Lily-Rose Depp, με δύο γονείς με ονόματα βαριά σαν ιστορία, θα συναντηθούν στο The Idol, τη σειρά που ετοιμάζει εδώ και χρόνια ο Tesfaye και έχει δεχτεί αμέτρητα πυρά από άτομα της παραγωγής.

Φωτογραφήθηκαν για το W Magazine, και μίλησαν για τους ρόλους τους, το τεράστιο άγχος που είχαν και για το σπίτι τους The Weeknd, που έγινε το στούντιο των γυρισμάτων.

«Πέρυσι τον Σεπτέμβριο έπαθα κάτι πρωτόγνωρο. Έχασα τη φωνή μου. Έπρεπε να βγάλω το outfit του The Weeknd, να ντυθώ Tedros (ο ρόλο του στο The Idol), και να ξαναγίνω The Weeknd για συναυλία. Όταν τελείωσε, είχα χάσει τη φωνή μου. Δεν μου είχε ξανασυμβεί και κατέληξα στο ότι είχα ταυτιστεί πολύ με τον Tedros, ο οποίος δεν μπορεί να τραγουδήσει. Είχα τρομοκρατηθεί».

Αποκαλύπτει ότι είναι έτοιμος να «σκοτώσει» τον The Weeknd γιατί έδωσε ό,τι είχε να δώσει. «Βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι κάθαρσης αυτή τη στιγμή. Είμαι έτοιμος να κλείσω αυτό το κεφάλαιο μετά από το album που φτιάχνω τώρα. Θα συνεχίσω να κάνω μουσική, είτε ως Abel, είτε ως The Weeknd. Αλλά θέλω να αναγεννηθώ».

Η Lily Rose Depp ένιωθε τεράστιο άγχος στις δοκιμές του ρόλου, ειδικά όταν έπρεπε να τραγουδήσει. «Τότε κατάλαβα ότι αυτός είναι ο λόγος που έχω χάσει ρόλους». Το τελικό τεστ ήταν η χημεία με τον Tesfaye, αν και ο σκηνοθέτης Sam Levinson είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτή θα ήταν η Jocelyn του. «Ήταν ταυτόχρονα ευάλωτη και δυνατή». Η τελική πινελιά ήταν το ξανθό χρώμα στα μαλλιά της, που ένιωσε ότι της έδινε το "fuck you" energy που είχαν γυναίκες σαν την Brigitte Bardot.

Ο Levinson δημιούργησε το The Idol μαζί με τον Tesfaye. Είχαν την πλοκή και το σενάριο του πιλότου. Ο πρώτος όμως έπρεπε να επιστρέψει στη σειρά Euphoria, δίνοντας τα ηνία σε άλλους. Η πορεία των γυρισμάτων όμως δεν πήγε όπως είχαν οραματιστεί και κατάλαβαν ότι έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Σύμφωνα με μέλη της παραγωγής, ωστόσο, ο Levinson μετέτρεψε τη σειρά σε porn, και λειτουργούσε με κακοποιητικό τρόπο.

Οι δύο δημιουργοί κατέληξαν στο ότι δεν έχουν τα λεφτά για να κάνουν τα γυρίσματα που θέλουν, επομένως μετέτρεψαν το τεράστιο πολυτελές σπίτι του The Weeknd σε στούντιο. Εκείνος μετακόμισε γιατί δεν μπορούσε να ζει εκεί και μετά το τέλος των γυρισμάτων, άλλαξε τα έπιπλα και τους τοίχους. «Το πνεύμα της Jocelyn όμως συνεχίζει να ζει εδώ», εξομολογείται ενώ παραδέχεται ότι πάντα ήθελε να παίξει τον κακό, αφού περί αυτού πρόκειται. Ο Tedros είναι η πιο λάθος επιλογή για την Jocelyn αλλά κανείς δεν της το επισημαίνει.

Ακόμα και όταν ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα, κανείς δεν ήξερε πώς είναι εμφανισιακά, τουλάχιστον για τα πρώτα δύο χρόνια. «Ήμουν πάντα ο αντι-ήρωας, αλλά πάλεψα πολύ για να φτάσω στην κορυφή». Ένα από τα όνειρά του ήταν να δημιουργήσει κάτι κινηματογραφική, όπως η σειρά The Idol. «Ήταν πρόκληση και θυσίασα τον εαυτό μου και το σπίτι μου για να πετύχει. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι απαίσιο, τα έδωσα όλα. Αλλά από ό,τι έχω δει, είναι υπέροχο».

