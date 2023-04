Όχι, ο Drake και ο Weeknd δεν έβγαλαν ποτέ νέο τραγούδι. Η Τεχνητή Νοημοσύνη το έκανε

Η ΑΙ μας ξεγέλασε για μία ακόμη φορά

Είναι μερικά πράγματα που έρχονται σαν δώρα, από εκεί που δεν τα περιμένεις. Έτσι ήταν και η συνεργασία του Drake και του Weeknd, με το τραγούδι Heart on My Sleeve, το οποίο βλέπαμε παντού στα social τις τελευταίες μέρες. Μία συνεργασία που μας έκανε να δακρύσουμε, αρχικά από συγκίνηση κι έπειτα από θλίψη, καθώς δεν έγινε ποτέ – για μία ακόμη φορά, μας ξεγέλασε η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το τραγούδι μοιάζει πέρα για πέρα αληθινό, αν και οι στίχοι σε κάποιο σημείο αναφέρονται στον Justin Bieber και τη Selena Gomez.

Listen to this AI generated song featuring Drake & The Weeknd. It goes so damn hard. It's by "Ghostwriter977" on TikTok and it's blowing up on socials + streaming platforms. UMG, which controls around 1/3 of the global music market, has already asked streaming platforms to ban… pic.twitter.com/roz2EfI48M

Ο tech expert Mitchell Cohen ήρθε για να μας το χαλάσει, μέσω Twitter. Έγραψε πως ο λογαριασμός που ανέβασε πρώτος το κομμάτι, συνδέεται με τη μουσική πλατφόρμα Laylo. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ίδιο προφίλ ανέβασε μία ΑΙ διασκευή του Drake για το τραγούδι Bubbly, ενώ ο CEO της Laylo, Alec Ellin, ήδη μιλά για ραπ podcasts φτιαγμένα εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη.

This song is VIRAL on all platforms right now.



But I think it's all a genius marketing stunt...



Not by Drake, but by a SaaS startup.



Here's a 30-second summary of the ai Drake song and my prediction of who's behind it. 👻 pic.twitter.com/puklgqjElZ