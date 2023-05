Donald Trump: Ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση της E Jean Carroll

Πρέπει να της καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων

Σε λιγότερο από τρεις ώρες, οι ένορκοι- τρεις γυναίκες και έξι άνδρες- στη δίκη στη Νέα Υόρκη αποφάσισαν πως ο Donald Trump είναι ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση της αρθρογράφου E Jean Carroll πριν 27 χρόνια.

Όπως κατέληξαν, ο Trump δεν είναι ένοχος για βιασμό που ήταν η πιο σοβαρή κατηγορία εναντίον του αλλά για σεξουαλική κακοποίηση, βιαιοπραγία και δυσφήμιση της αρθρογράφου και πως πρέπει συνολικά να της καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Φυσικά η πρώτη του αντίδραση μετά την απόφαση μέσω του Truth Social ήταν αναμενόμενη: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή η γυναίκα. Αυτή η ετυμηγορία είναι ντροπή. Η συνέχεια του μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών όλων των εποχών». Μάλιστα, σκοπεύει να ασκήσει έφεση ενώ η Jean Carroll εγκετέλειψε τη δικαστική αίθουσα με χαμόγελο και ανακούφιση.

Συνολικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπος με 34 κατηγορίες, για την παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, αναφορικά με τα χρήματα που έδωσε στη Stormy Daniels κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, για να μην μιλήσει για τη σχέση τους.

Στην υπόθεση της E Jean Carroll, όλα συνέβησαν σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν οι δυο τους είχαν μια συνάντηση στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman, στα τέλη του 1995 ή τις αρχές του 1996, όπου τη βίασε. Η Carroll τον μήνυσε για δυσφήμιση, αφού ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε ότι την βίασε, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι δεν την γνωρίζει και ότι έκανε αυτόν τον ισχυρισμό για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. «Δεν είναι όμορφη, δεν είναι ο τύπος μου», ανέφερε μεταξύ άλλων, μπερδεύοντάς τη για λίγο με τη δεύτερη σύζυγό του, Marla Maples!

Favorite Trump Deposition Moment:



LAWYER: "Did you sexually assault E. Jean Carroll?"



TRUMP: "She's not pretty. She's not my type."



[LAWYER HANDS DONALD A PIC OF CARROLL]



LAWYER: "Can you identify the woman in the picture?"



TRUMP: "Yes, that's Marla Maples. My second wife."