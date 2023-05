Τελικά, ο ήλιος είναι λευκός ή κίτρινος;

Ένα γερό debate, στο οποίο κάνουν όλοι λάθος

Τι χρώμα είναι ο ήλιος; Είσαι σίγουρη/ ος ότι ξέρεις; Μια ματιά σε παιδικές ζωγραφιές αποδεικνύει ότι κάθε παιδί έχει πολύ διαφορετική προσέγγιση για το χρώμα του. Για παράδειγμα, τα παιδιά στην Αμερική σχεδιάζουν στο χαρτί έναν κίτρινο κύκλο με χαμογελαστό πρόσωπο και μαύρες ακτίνες. Από την άλλη, τα παιδιά στην Ιαπωνία φτιάχνουν έναν κόκκινο κύκλο, ακριβώς σαν τη σημαία της χώρας τους. Πάμε τώρα να δούμε τι χρώμα πιστεύεις εσύ, ότι έχει ο ήλιος και ίσως η σωστή απάντηση σε εκπλήξει.

Η αλήθεια είναι πως επικρατεί ένα τεράστιο debate γύρω από ερώτημα με πολλούς από εμάς, στην ενήλικη πια ζωή, να ισχυριζόμαστε ότι ο ήλιος έχει αλλάξει πολλές αποχρώσεις από τότε που τον βλέπαμε με τα παιδικά μας μάτια. Η διχογνωμία άρχισε να γίνεται πιο έντονη από την προηγούμενη εβδομάδα όταν η συγγραφέας Jacqui Deevoy έκανε το παρακάτω tweet:

I’m just telling a person in their 20s that the sun used to be yellow when I was a child and he’s laughing. The last time he saw a yellow sun was on Teletubbies. Here’s the sun right now. White and a weird shape. How’s it looking where you are? pic.twitter.com/C3BJdt7s8I