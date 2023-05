Ήξερες ότι ο σκύλος σου είναι «κρυφό όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου;

Οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στα κατοικίδια σκυλιά έχουν πολλές ομοιότητες με αυτές που αναπτύσσονται στους ανθρώπους

H Jellybean συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες. Το 5χρονο Labrador retriever ανεβοκατεβαίνει στον καναπέ με μεγάλη ευκολία, σαν να μην είχε προσβληθεί ποτέ από μεταστατικό καρκίνο. Οι ιδιοκτήτες του, Patricia and Zach Mendonca, δεν πιστεύουν στα μάτια τους και μιλούν ξεκάθαρα για θαύμα.

Το όμορφο σκυλί τους διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, όπως περιγράφεται στο Wired, στο πίσω πόδι περίπου πριν τρία χρόνια. Παρά τον ακρωτηριασμό και τις χημειοθεραπείες, τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώθηκαν γρήγορα στους πνεύμονες, όπως συμβαίνει στο 90% των σκύλων. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης σε αυτό το στάδιο, είναι οι δύο μήνες. «Δεν είχαμε καμία ελπίδα να θεραπευτεί», εξηγεί η Patricia.

Τον Νοέμβριο του 2020, οι Mendonca αποφάσισαν να τη γράψουν σε μια κλινική δοκιμή του πανεπιστημίου Tufts. Κοντά στα Χριστούγεννα, οι όγκοι της Jellybean άρχισαν να μικραίνουν και από τότε, δεν έχουν ξαναεμφανιστεί. Η ανταπόκριση στα χάπια αιφνιδίασε ακόμη και τους κτηνιάτρους, δίνοντας την ελπίδα ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να φανούν αποτελεσματικά όχι μόνο στα σκυλιά, αλλά και στους ανθρώπους.

