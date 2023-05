Η Sofia Coppola κυκλοφορεί το πρώτο της, προσωπικό φωτογραφικό λεύκωμα

Η διακεκριμένη σκηνοθέτις της εποχής μας, κυκλοφορεί το "Sofia Coppola Archive: 1999-2023", περιλαμβάνοντας φωτογραφικό υλικό που δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας

H Sofia Coppola αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, το προσωπικό της αρχείο. Το φωτογραφικό λεύκωμα είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία έχει τίτλο "Sofia Coppola Archive: 1999-2023", περιλαμβάνοντας αρχειακό υλικό από όλη την καριέρα της, από το The Virgin Suicides (1999) μέχρι την επερχόμενη βιογραφική της ταινία για την Priscilla Presley, με πρωταγωνιστή τον Jacob Elordi.

a few pages from sofia coppola’s new book https://t.co/iSvRVKcNNy pic.twitter.com/mnKJWyDo5A