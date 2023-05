Rita Ora και Taika Waititi: Το νέο power couple φωτογραφίζεται για πρώτη φορά και μιλά για τον έρωτα που έγινε album

Το νιόπαντρο ζευγάρι μιλά για τη σχέση του, που ξεκίνησε από φιλία

«Ήμασταν 3 χρόνια φίλοι, μέχρι που πήραμε την απόφαση να το καταστρέψουμε και να τα φτιάξουμε», λέει ο σκηνοθέτης Taika Waititi στη Vogue Australia για τη Rita Ora. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε πέρυσι, επιστρέφει στο Σίδνει, όπου και ερωτεύτηκε, για να φωτογραφηθεί για πρώτη φορά. Μιλούν για τη σχέση τους, το μυστικό της ευτυχίας και τι θαυμάζει ο ένας στον άλλο. Εξάλλου δηλώνουν περισσότερο φίλοι και συνεργάτες.

Ο Robert Pattinson τους σύστησε πριν 5 χρόνια, σε ένα barbecue που διοργάνωνε ο Waititi στο Los Angeles. Έπρεπε όμως να περάσουν χρόνια, για να αποφασίσουν ότι θα είναι ζευγάρι. Η ζωή τους έφερε στο Σίδνει. Την Ora για την εκπομπή The Voice, όπου ήταν κριτής και τον Waititi για να σκηνοθετήσει την ταινία "Thor: Love and Thunder".

Αυτά τα δύο χρόνια ήταν μεταμορφωτικά για τη μουσικό, με μία σχέση που την ενέπνευσε να κρατήσει ημερολόγιο, το οποίο έγινε το υλικό για το album της, "You & I", που κυκλοφορεί στις 14 Ιουλίου. Επιστρέφει μουσικά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, γιατί ένιωθε ότι της προκαλούσε απερίγραπτο στρες. Ο τρίτος της δίσκος είναι η διαδρομή αυτού του έρωτα, από τις πρώτες κιόλας μέρες. Απλά τώρα έχει τον απόλυτο καλλιτεχνικό έλεγχο. Στο "Praising You", συνεργάστηκε με τον Taika, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στο κομμάτι "Praise You" των Fatboy Slim αλλά και στο "All That Jazz".

Από την άλλη, ο Waititi ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, "Next Goal Wins", ένα αθλητικό κωμικό δράμα, για τη χειρότερη ποδοσφαιρική ομάδα που ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ίσως ένα κινηματογραφικό Ted Lasso; Σε κάθε περίπτωση, είναι λίγο δύσκολο να απογοητευτείς από ταινία του. Το Όσκαρ για το Jojo Rabbit το αποδεικνύει. «Αυτή η φωτογράφηση είναι ένας ρομαντικός τρόπος να γυρίσουμε στο Σίδνει, και το κάνουμε μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον. Μία στιγμή στον χρόνο που θα έχουμε για πάντα και μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας», λέει η Rita Ora, ενώ ο Taika νιώθει πιο άβολα. «Έχω μόνο 4 στάσεις σώματος και 3 εκφράσεις να σας δώσω».

Αυτό που κρατά κυρίως αυτή τη σχέση είναι το γέλιο. «Αν πω ένα αστείο και δεν το ακούσει κανείς, το κλέβει η Rita και το λέει πιο δυνατά. Ό,τι είναι δικό μου, είναι και δικό της». Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο αμοιβαίος θαυμασμός. «Λατρεύω το μυαλό του και με ενδιαφέρει η γνώμη του. Για αυτό και συνεργαστήκαμε. Γιατί ήθελα να δω πώς λειτουργεί και καλλιτεχνικά αυτή η σχέση». Στη δική τους την περίπτωση, δεν υπάρχουν συγκρούσεις ή παρεξηγήσεις. Επικοινωνούν σαν φίλοι και δεν παίρνουν τίποτα προσωπικά.

Vogue Australia/Robbie Fimmano

Η Rita Ora έφτιαξε ένα album για την ιστορία αγάπης της, αλλά φρόντισε να το κάνει έτσι ώστε να ταυτίζονται όλοι. «Η σχέση μου με τον Taika με ενέπνευσε και με βοήθησε να εξελιχθώ γενικά, αλλά το μήνυμα εδώ είναι να αγαπάς τον εαυτό σου και να αγαπάς και τους άλλους. Πριν 5 χρόνια έκανα τον τελευταίο μου δίσκο και μετά ήρθαν όλες οι αλλαγές. Μάλλον είχα διώξει όλα τα περιττά και έκανα χώρο σε νέα ουσιαστικά πράγματα». Ο Waititi νιώθει απίστευτη συγκίνηση που υπάρχει ένα album γραμμένο για εκείνον. «Δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί με τις ταινίες είναι πιο δύσκολο. Αλλά η μουσική σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και υπάρχουν στίχοι που ξέρω ότι είναι για εμένα, και δεν θα το καταλάβει το κοινό. Μόνο εγώ».

Εκείνος τη θαυμάζει γιατί δουλεύει πολύ σκληρά και δεν φοβάται να γίνει ευάλωτη, ειδικά μέσα από τη δουλειά της. Η δική του ταινία πάντως είναι δραματική, αλλά θα έχει feelgood αίσθηση, που είναι και το σήμα κατατεθέν του. «Προσπαθώ να γιπρτάσω τη ζωή, γιατί μάς δίνονται, κατά μέσο όρο, 80 χρόνια. Δεν θέλω να βλέπω άλλα καταθλιπτικά πράγματα. Δεν έχω χρόνο για θλίψη».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη Vogue Australia