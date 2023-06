Η Jennifer Coolidge και ο Jeremy Allen White σε μια απολαυστική κουβέντα για την ξαφνική επιτυχία και τις ανασφάλειές τους

Μίλησαν στο φετινό Actors on Actors του Variety

Ήταν δύο από τα πρόσωπα που μάς απασχόλησαν περισσότερο τηλεοπτικά. Το απέδειξαν εξάλλου και οι Χρυσές Σφαίρες που πήραν τον Ιανουάριο, για τις σειρές "The White Lotus" και "The Bear". Εκείνη τη βραδιά γνωρίστηκαν οι Jeremy Allen White και Jennifer Coolidge, ενώ τώρα συναντιούνται για το Actors on Actors του Variety.

Ένα αφιέρωμα με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ ηθοποιών. Την αρχή κάνουν αυτοί οι δύο, ενώ θα ακολουθήσουν και οι Pascal- Yeun, Claire Danes- Kieran Culkin και άλλοι. Μέσα σε κλίμα φλερτ (για την Coolidge μιλάμε), συζητούν για τις σειρές τους, τα σλόγκαν που δημιουργήθηκαν και τι θα άλλαζαν στις επιλογές τους.

Η Coolidge ξέρει πολύ καλά από τοξικούς σεφ, αφού ήταν η κύρια ερωτική επιλογή της όταν δούλευε ως σερβιτόρα. «Υπήρχε κάτι σέξι στον τρόπο που πετούσαν το φαγητό στο πάτωμα. Αλλά έφερναν αυτή την επιθετικότητα και στις σχέσεις τους», εξομολογείται στον White, που υποδύεται με τεράστια επιτυχία έναν σεφ που δεν τα πάει καλά με την επικοινωνία.

Μία λέξη που δημιούργησε το απόλυτο σλόγκαν, που πλέον ακούει όπου βρεθεί. "Yes chef!" του φώναξε μέχρι και ο Guillermo del Toro στις Χρυσές Σφαίρες. Παρόλα τα βραβείο, ο ηθοποιός συνεχίζει να νιώθει ανασφαλής και ότι δεν έδωσε το καλύτερο που μπορούσε στα γυρίσματα. «Είμαι περισσότερο του θεάτρου γιατί μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και αυτό σε βοηθά να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου. Αλλά το κακό με την τηλεόραση είναι ότι έχεις μία ή δύο ευκαιρίες για να πεις αυτό που θες».

Η Coolidge μετανιώνει που δεν έκανε θέατρο, γιατί πιστεύει ότι θα τη βοηθούσε στο να έχει στρατηγική στην καριέρα της. «Είχα τη στιγμή μου στα 90s με την Εκδίκηση της Ξανθιάς» και άλλες ταινίες αλλά ήμουν απασχολημένη κυνηγώντας άντρες. Δεν είχα κανένα σχέδιο και απλά πήγαινα από δουλειά σε δουλειά. Το μετανιώνω φρικτά».

Ο White πέρασε κι εκείνος 15 χρόνια μικρότερων ρόλων περιμένοντας τη στιγμή που τελικά ήρθε με το "The Bear". «Ο σκηνοθέτης μας Chris Storer μάς επιτρέπει 2-3 λήψεις το πολύ, γιατί μετά φοβάται ότι θα παρανιώσουμε άνετα. Είναι κάπως θεατρικά τα γυρίσματα. Το επεισόδιο 7 έγινε σε μία λήψη». Μάς ενημερώνει ότι ο 2ος κύκλος θα βγει λίγο από τα όρια της κουζίνας, με προσπάθεια για σχέσεις, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Το The White Lotus (έρχεται spoiler) έκλεισε τραγικά τον κύκλο της Coolidge σε σειρά, με τον θάνατό της αλλά και μίας ομάδας gay τουριστών. «Ήξερα ότι ήθελε ένα δραματικό φινάλε, σαν ιταλική όπερα, και χαίρομαι γιατί ο ρόλος της Tanya ήταν λίγο too much. Δεν νομίζω ότι το κοινό θα την άντεχε σε έναν ακόμη κύκλο. Αν επιστρέψω όμως, θα ήθελα να είμαι γλάρος για να βγάλω τα μάτια του Greg».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Variety