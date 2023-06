Grocery Shopping GRWM: Τώρα στο TikTok γίνεσαι viral όταν απλώς ετοιμάζεσαι για το σούπερ μάρκετ

Το νέο trend λέγεται Grocery Shopping GRWM, σου λέει να ζεις σαν πρωταγωνιστής ταινίας και εμείς λέμε «ΝΑΙ»

Για να πετύχεις στα σόσιαλ, πρέπει να έχεις ιδέες. Όταν, όμως, έχεις περάσει δύο lockdowns που ένιωθες ότι θα κρατήσουν για πάντα, στερεύεις και, σαν άνθρωπος, πρέπει να ανακυκλώσεις τα παλιά trends. Και ποιο καλύτερο trend από το παλιό, το ορθόδοξο Get Ready With Me (GRWM); Απλώς τώρα, ήρθε με ένα twist.

Στο TikTok, αξίζει να ετοιμαστείς ακόμη και για να πας σούπερ μάρκετ. Είσαι ο main character της ζωής σου, άλλωστε, οπότε ντύνεσαι ωραία, φτιάχνεις μαλλί, βάζεις μουσική και κάνεις το δικό σου catwalk – για 150 μέτρα μόνο, βέβαια, αφού πετάγεσαι μέχρι τη γωνία για να πάρεις λίγο ανθότυρο, επειδή σου τελείωσε.

Δεν θα δεις τους αγαπημένους σου beauty influencers να βάζουν γκλίτερ στα μάτια – θα δεις creators λίγο πιο χαλαρούς, να σου δείχνουν iconic outfits για να κάνεις τις εξωτερικές σου δουλειές, είτε αυτό είναι total black look με φόρμα και crop top, είτε αθλητικά ρούχα για γυμναστήριο. Η μουσική στα βίντεο σε ενεργοποιεί κάπως, σου δίνει κίνητρο να σηκωθείς από τον καναπέ και να ντυθείς, ενώ μπορεί όντως να πας για ψώνια παρότι δεν χρειάζεσαι τίποτα απολύτως.

Κι ενώ μιλάμε για χαλαρό ντύσιμο, υπάρχει κι η άλλη, πιο glam πλευρά του TikTok. Γιατί και το να κάνεις full makeup, αν έχεις διάθεση, είναι επίσης τέλειο – παρακάτω, σου έχουμε βίντεο αποκλειστικά για αυτό.

Αν κάτι μας έμαθε το TikTok, αυτό είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή λίγο πιο ρομαντικά. Κι αν χρειάζεται να κάνουμε GRWM βίντεο, απλώς για να βρούμε κίνητρο να πάμε σούπερ μάρκετ, ας το κάνουμε – ίσα ίσα, θα έχουμε και παραπάνω content.