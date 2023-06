Harvard: Διευθυντής νεκροτομείου της ιατρικής σχολής διώκεται για εμπόριο οργάνων

Ο διευθυντής του νεκροτομείου της σχολής ιατρικής του Harvard, μαζί με τη σύζυγό του και άλλα τέσσερα πρόσωπα κατηγορούνται για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων

To σύστημα δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον 55χρονο διευθυντή νεκροτομείου της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Harvard, Cedric Lodge, την 63χρονη σύζυγό του, Denise Lodge, και τρία ακόμα άτομα, για εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και λειψάνων.

Η συγκλονιστική είδηση τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ενώ οι κατηγορούμενοι, εκτός από το εμπόριο οργάνων, διώκονται και για «συνέργεια στην κλοπή και την παράνομη μεταφορά κλεμμένων ειδών», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου από το πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της Boston Globe.

Denise Lodge, 43, of Goffstown was silent as she left the federal courthouse in Concord. Her husband, Cedric Lodge, 55, is accused of stealing body parts from the Harvard Medical School morgue. They’re charged in a connection with an alleged conspiracy to sell the remains. pic.twitter.com/UOzzQuVooG