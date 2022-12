Η Claudine Gay έγινε η πρώτη μαύρη πρόεδρος του Harvard

«Ελάχιστα πράγματα μού δίνουν περισσότερη χαρά και περισσότερη ενέργεια από το να μιλάω με συναδέλφους και να ακούω ερωτήσεις από μια νέα γενιά φοιτητών. Αυτές οι συζητήσεις με κάνουν να βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια»

To πανεπιστήμιο του Harvard γράφει ιστορία καθώς η Claudine Gay μόλις έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα (και η δεύτερη γενικά θηλυκού φύλου) που ανακηρύσσεται πρόεδρος του ιδρύματος. Kάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί εδώ και σχεδόν 400 χρόνια και αυτό αποτελεί αναμφίβολα μια τεράστια νίκη.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η Gay μέχρι τον Αύγουστο του 2018, ήταν πρόεδρος του τμήματος Τεχνών κι Επιστημών και από το 2015 μέχρι το 2018, ήταν επικεφαλής του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών.

