«Μη με τυλίξει με παιδί»: Τι φοβίζει τους άντρες, όσο οι γυναίκες φοβούνται τον βιασμό;

Στο Facebook, ρώτησαν τους άνδρες τις τους φοβίζει στις γυναίκες και το αντίστροφο. Και η διαφορά στις απαντήσεις είναι ακριβώς αυτή που θα περίμενες

Ένα βράδυ που καθόμουν στον καναπέ του φίλου μου και, σαν σωστοί millenials, χαζεύαμε στα σόσιαλ πίνοντας σπιτικά τζιν τόνικ, αποφάσισα να γίνω μέλος σε όλα τα γκρουπ που μου πρότεινε το Facebook. Μπήκα στο Cakes with threatening auras, το οποίο έγινε αμέσως το αγαπημένο μου καθώς ήταν γεμάτο σπιτικές τούρτες που έμοιαζαν βγαλμένες από ταινίες τρόμου. Μπήκα στο Κοιλιοκάκη GR, στο Συνταγές Χωρίς Γλουτένη, στο Classic Art Memes Moderated και, τέλος, στο A group where we all ask each other ridiculously personal questions (Μία ομάδα στην οποία ρωτάμε ο ένας τον άλλον τραγικά προσωπικές ερωτήσεις). Το τελευταίο, είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του.

Κάνεις λίγο scrolling και βλέπεις ερωτήσεις κάθε είδους – από «πόσες φορές πηγαίνεις τουαλέτα κάθε μέρα;», μέχρι «σε έχουν παρενοχλήσει σεξουαλικά και, αν ναι, πώς το διαχειρίστηκες;». Πρόσφατα, όμως, έπεσα πάνω σε δύο ερωτήσεις που έκανε ο ίδιος διαχειριστής, με μερικά δευτερόλεπτα διαφορά. «Γυναίκες, τι σας φοβίζει στους άνδρες;» ήταν η μία, και «Άνδρες, τι σας φοβίζει στις γυναίκες;», η άλλη. Φυσικά και διάβασα τα σχόλια. Φυσικά και, τα περισσότερα, ήταν προβληματικά – ειδικά στη δεύτερη περίπτωση καθώς αρκετοί incels βρήκαν χώρο να εκφραστούν. Το πιο προβληματικό όλων, ωστόσο, ήταν το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις απαντήσεις ανδρών και γυναικών. Κι αυτό γιατί οι μεν φοβούνται «μην το παίξει έγκυος» ή «μη με εκμεταλλευτεί για λεφτά», ενώ οι δε φοβόμαστε (βάζω και τον εαυτό μου μέσα) «να πούμε όχι», «μη με σκοτώσουν», «μη με βιάσουν», «τα πάντα».

Πάμε να δούμε τα κορυφαία σχόλια στην ανάρτηση προς τους άνδρες. Τι φοβούνται; Πέρα από τις ειρωνικές απαντήσεις, οι οποίες ήταν πολλές και συγκέντρωσαν αντιδράσεις με γέλια (όλες τους, από άντρες).

«Φοβάμαι ότι όσο κι αν προσπαθήσω, ποτέ δεν θα αισθανθούν απόλυτα ασφαλείς απέναντί μου. Και δεν τις κατηγορώ για αυτό, κατηγορώ τον σεξισμό και την πατριαρχία και κάθε άνδρα που τις πλήγωσε ή τις έκανε να φοβηθούν ».

». «Το να με θεωρήσει εναλλακτική επιλογή ή μία που θέλω στη ζωή μου. Αυτό φοβάμαι περισσότερο».

«To drama».

«Ότι κάποια μέρα θα έχουμε για πρόεδρο μία σούπερ φεμινίστρια με μπλε μαλλιά».

«Ότι θα πάρουμε διαζύγιο και θα μου πάρει τα πάντα, ότι θα μείνει έγκυος για να με τυλίξει και να της πληρώνω διατροφή».

«Ότι με μία μόνο κατηγορία εναντίον σου, μπορούν να σε καταστρέψουν και ο κόσμος ολόκληρος θα σε καταδικάσει αμέσως».

«Τις σωματικές τους λειτουργίες».

«Ότι δεν θα με αναγνωρίσουν ως ίσο, ως γονιό».

«Ότι δεν θα βρω καμία που να ανταποκρίνεται στα στάνταρ μου - προτιμώ ωστόσο να πεθάνω μόνος μου, παρά να συμβιβαστώ».

«Τις ψευδείς κατηγορίες για βιασμό, ότι θα βρουν μαζί μου/θα με παντρευτούν για τα λεφτά κι όχι για μένα, και το ζήτημα της ισότητας των φύλων γενικά, ότι ζητούν ισότητα και ταυτόχρονα να τους φερόμαστε σαν ιππότες (που δεν είναι ισότητα)».

«Το πόσο μας μισούν».

«Τα mood swings».

Και οι γυναίκες;

«Ότι θέλουν να τους σεβόμαστε, αλλά χωρίς να το κερδίζουν και χωρίς να μας σέβονται. Αυτή η λογική/ανοησία/το θράσος με τρομάζει».

«Το να έρχομαι κοντά τους ως φίλη. Σχεδόν όλοι οι άνδρες φίλοι που είχα (ακόμη και παντρεμένοι) προσπάθησαν να έχουμε κάτι παραπάνω. Αυτό με κάνει να μη θέλω άνδρες για φίλους. Κι επίσης, το να γίνουν κακοποιητικοί ως σύντροφοι ή να με βιάσει κάποιος που ξέρω και εμπιστεύομαι».

«Τη βία, την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, το μίσος προς τις γυναίκες που μπορεί να βγάλουν πάνω μου, τον έλεγχο. Και το πόσα είναι τα βίαια εγκλήματα που για σεξουαλικούς ή οικονομικούς λόγους, είναι τρομακτικό».

«Ότι θα πειράξουν τα παιδιά μου».

«Την αβεβαιότητα πως, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να μου επιτεθούν και να με αποτελειώσουν, ανεξάρτητα από το αν είναι φίλοι ή σύντροφοι ή γονιός».

«Τη δυνατότητα να με πονέσουν ή να έχουν απώτερους σκοπούς, τους οποίους δεν γνωρίζω. Αλλά έχω διαταραχή μετατραυματικού στρες, οπότε τους φοβάμαι όλους, για τους ίδιους λόγους».

«Εκτός από τα πάντα; Τα πάντα».

«Άνδρες που κυριολεκτικά θα σε χτυπήσουν ενώ είσαι έγκυος στο παιδί τους».

«Το ότι, αν το ήθελαν, όλοι τους θα μπορούσαν να με νικήσουν σωματικά και να μου κάνουν ό,τι θέλουν».

«Τον βιασμό».

«Το να πω “όχι” σε έναν άνδρα στο βενζινάδικο και με σκοτώσει. Φοβάμαι να είμαι μόνη επειδή μπορεί να με βιάσουν. Φοβάμαι να απορρίπτω άτομα ή να είμαι αγενής για να μη με πονέσουν. Φοβάμαι ότι το ανδρικό εγώ δεν θα μειωθεί ποτέ αρκετά, ώστε οι γυναίκες να μη φοβόμαστε πια».

«Το πόσο “ευαίσθητοι” πρέπει να είναι για να καταλάβουν τι περνά μία γυναίκα. Ότι οι περισσότερες σεξουαλικές παρενοχλήσεις γίνονται από άνδρες που ξέρουμε κι όχι από αγνώστους. Ότι η συναίνεση έχει ορισμό, περιεχόμενο και τους αφορά όλους. Ότι τα ξεκάθαρα όρια που βάζουμε στο σεξ, συχνά παραβιάζονται χωρίς να γίνει καν συζήτηση. Και το ότι ενώ κάνω αυτές τις συζητήσεις με φίλους, θεωρούν ότι τους επιτίθεμαι προσωπικά όταν εξηγώ όλο αυτό και το “όχι όλοι οι άνδρες, αλλά πάντα κάποιος άνδρας».

Θα είχε ενδιαφέρον, ίσως, αν ρωτούσαμε τους άνδρες του δικού μας κύκλου, τι τους φοβίζει. Κι έπειτα, να δούμε πόσο ταιριάζουν οι απαντήσεις τους σ’ αυτές που έδωσαν οι άλλοι, στο Facebook. Τις δικές μας απαντήσεις, τις γνωρίζουμε ήδη – και είναι ακριβώς αυτές που είπαν όλες οι παραπάνω.