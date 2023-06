Καναδάς: Στάχτη πάνω από 60 εκατ. στρέμματα - Έρχεται νέος καύσωνας

Ο Καναδάς λόγω της γεωγραφικής του θέσης βιώνει αύξηση της θερμοκρασίας ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη και τα δεδομένα είναι ανησυχητικά

Όσο η ποιότητα του αέρα συνεχίζει να επιδεινώνεται και να εξαπλώνεται και στις υπόλοιπες πολιτείες -423 πυρκαγιές παραμένουν ενεργές μέχρι και σήμερα. Μόνο από τον Ιανουάριο έχουν καεί συνολικά 60 εκατ. στρέμματα δηλαδή επιφάνεια 18 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών.



Μετά την τεράστια καταστροφή, η κυβέρνηση απηύθυνε χθες έκκληση για επαγρύπνηση λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα σε όλον τον Καναδά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Υγείας, Ζαν-Ιβ Ντικλό επισήμανε πως «Οι Καναδοί είναι αντιμέτωποι με χωρίς προηγούμενο συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και το πιο ανησυχητικό είναι πως η κορύφωση της περιόδου δεν θα έρθει πιθανόν παρά σε εβδομάδες ακόμη». Πρόσθεσε πως, η κατάσταση «έχει αληθινή επίπτωση στη σωματική και ψυχική μας υγεία».



Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά, 423 πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη χώρα, οι μισές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, κι αυτό αφορά τόσο το ανατολικό, όσο και το δυτικό τμήμα της χώρας, διευκρίνισε. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους φέτος εξαιτίας των πυρκαγιών.

