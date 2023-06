Εξαφάνιση Titan: «Μυστήριο» με τα αίτια της τραγωδίας - Πώς επήλθε ο θάνατος των 5 επιβατών

«Θα ήταν τόσο ξαφνικό, που δεν θα γνώριζαν καν ότι υπήρχε πρόβλημα ή τι τους συνέβη. Είναι σαν να είσαι εδώ ένα λεπτό και μετά να κλείνεις τον διακόπτη. Το ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είσαι ζωντανός, και το επόμενο χιλιοστό του δευτερολέπτου είσαι νεκρός», δήλωσε πρώην γιατρός του Πολεμικού Ναυτικού

Τραγική κατάληξη είχε το εξαφανισμένο υποβρύχιο της OceanGate, καθώς εχθές Πέμπτη εντοπίστηκαν στον βυθό του Ατλαντικού, συντρίμμια από το αγνοούμενο βαθυσκάφος. Συγκεκριμένα βρέθηκαν ένα τμήμα από το πλαίσιο προσγείωσης του υποβρυχίου και ένα πίσω κάλυμμα του. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σχεδόν 183 μέτρα από την πρόσοψη του Τιτανικού, με τον ναύαρχο John Mauger, να κάνει λόγο για καταστροφική έκρηξη του σκάφους λόγω αποσυμπίεσης.

«Το σκάφος φαίνεται πως δεν έχει προσκρούσει στον Τιτανικό δεδομένου πως στο σημείο που βρέθηκαν τα κομμάτια του υποβρυχίου, δεν υπάρχουν συντρίμμια του ναυαγίου. Το σκάφος έχει βρεθεί στα 600 πόδια - περίπου 183 μέτρα από το ναυάγιο του Τιτανικού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιναύαρχος της ακτοφυλακής John Maugers στην πρόσφατη ενημέρωση.



«Θα χρειαστεί χρόνος για να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα γεγονότων στην «απίστευτα περίπλοκη» υπόθεση της καταστροφικής αποτυχίας του υποβρυχίου Titan», πρόσθεσε.

