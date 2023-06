Εκλογές 2023: Πώς σχολίασαν τα διεθνή ΜΜΕ το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα

Οι χθεσινές εκλογές, πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ

Κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν οι χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, με τα περισσότερα από αυτά να επισημαίνουν τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά.



Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) σε τηλεγράφημά του με τίτλο «Οι Έλληνες συντηρητικοί κερδίζουν συντριπτική νίκη στις εκλογές» γράφει ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι έδωσαν συντριπτική νίκη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας της οποίας ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες ψήφισαν για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε εβδομάδες με τον Μητσοτάκη να καταγράφει ήδη σαφή νίκη που του χαρίζει άλλη μια θητεία, προσθέτει το dpa.

Το Bloomberg στο άρθρο του με τίτλο «Ο Μητσοτάκης της Ελλάδας κερδίζει την πλειοψηφία με συντριπτική εκλογική νίκη», γράφει ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, έχοντας προτάξει στο πρόγραμμά του την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο τηλεγράφημά του με τίτλο «Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας συντηρητικός που πόνταρε τα πάντα στην οικονομική ανάκαμψη», γράφει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κέρδισε με μεγάλο προβάδισμα σήμερα τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, δηλώνει ότι η νίκη αυτή του δίνει «ισχυρή εντολή».

Greek voters headed to the polls again Sunday in an election where conservative front-runner Kyriakos Mitsotakis is seeking a second term and an absolute parliamentary majority to form a "stable government". https://t.co/Hqe1ofJV0k

Η γαλλική εφημερίδα Liberation στο άρθρο της αναφέρεται στον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Η εφημερίδα εστιάζει στην ελληνική αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε ύφεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Το πρακτορείο Reuters στο τηλεγράφημά του με τίτλο «Ο Έλληνας συντηρητικός ηγέτης δηλώνει ότι η εκλογική του νίκη είναι εντολή για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων», γράφει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά τη νίκη του στις σημερινές επαναληπτικές εκλογές ότι ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα. Μιλώντας στo πλήθος κόσμου που ζητωκραύγαζαν, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ισχυρή ανάπτυξη, που θα επιτρέψει αυξήσεις μισθών και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, αναφέρει το Reuters.

«Οι συντηρητικοί της Ελλάδας κερδίζουν την εκλογική πλειοψηφία για να εξασφαλίσουν δεύτερη θητεία», αναφέρει από την πλευρά του το Politico.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει ισχυρή δεύτερη θητεία υποσχόμενος μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζει το CNN.

«Ελληνικές εκλογές: Ο Μητσοτάκης χαιρετίζει τη νίκη των συντηρητικών ως εντολή για μεταρρυθμίσεις», τονίζει το BBC.

Το Associated Press σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει ότι η ΝΔ κέρδισε συντριπτικά εξασφαλίζοντας αρκετές κοινοβουλευτικές έδρες για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση για δεύτερη τετραετή θητεία.

An exit poll from Greece’s second election in five weeks indicates the conservative New Democracy party has won by a landslide, gaining enough parliamentary seats to form a government for a second four-year term. https://t.co/iwdcBDqi4H