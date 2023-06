Skiplagging: Το travel hack για φθηνά εισιτήρια όταν θες να ταξιδέψεις με αεροπλάνο

Πρόκειται για μια έξυπνη μέθοδο εξοικονόμησης χρημάτων που φυσικά είναι ο «εφιάλτης» κάθε αεροπορικής εταιρείας

Αν είσαι σε φάση που οργανώνεις τις φετινές σου διακοπές και σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις αεροπλάνο για να μεταφερθείς στον προορισμό που ονειρεύεσαι, τότε το skiplagging είναι το hack που φτιάχτηκε για σένα. Αυτό γιατί θα σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα παρά τις έντονες αντιδράσεις των αεροπορικών εταρειών.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, το σίγουρο είναι ότι θα βγεις κερδισμένος αφού πληρώνεις λιγότερα χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια, το skiplagging λειτουργεί κάπως έτσι: Μια απευθείας πτήση για παράδειγμα, από Νέα Υόρκη προς Orlando μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από μια παρόμοια πτήση από Νέα Υόρκη προς Dallas με στάση στο Orlando. Ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο μετακίνησης, το δεύτερο μισό του εισιτηρίου σου μένει αχρησιμοποίητο αφού δεν ολοκληρώνεις το ταξίδι που έκλεισες αλλά έχεις καταφέρει να γλιτώσεις κάποια χρήματα.

Το ταξιδιωτικό αυτό hack θα σου φανεί πολύ χρήσιμο, ειδικά φέτος που ο τουρισμός έχει αυξηθεί τόσο που οι τιμές των εισιτηρίων για κάθε προορισμό έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.

Να σε ενημερώσουμε πως υπάρχει μια ολόκληρη ταξιδιωτική υπηρεσία αφιερωμένη σε αυτήν την πρακτική που ονομάζεται Skiplagged.com και η οποία ειδοποιεί τους πελάτες για προσφορές σε κρυφές πόλεις και «εκθέτει κενά στην τιμολόγηση των αεροπορικών εισιτηρίων για εξοικονόμηση χρημάτων». Το Skiplagged λειτουργεί δίνοντας στους ταξιδιώτες την επιλογή να αναζητήσουν μια διαδρομή με προορισμό «κρυφής πόλης», αλλά διευκρινίζει ότι οι πτήσεις κρυφής πόλης είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες διαδρομές.

Hack 1️⃣ — Use Skiplagged



• We have discounted airfares that you won't find anywhere else



• List possible hidden city flights — The average hidden city traveler saves $128



• If you do this, you can only bring a backpack or small carry-onhttps://t.co/JdoYyhAKBG