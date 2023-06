Υποβρύχιο Titan: Eντοπίστηκαν πιθανώς και ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του

Μεταξύ των όσων ανασύρθηκαν είναι ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ένα αντικείμενο γεμάτο καλώδια άλλα και μηχανικά μέρη του υποβρυχίου

Σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή, στα συντρίμμια που ανασύρθηκαν από το υποβρύχιο Titan στον Ατλαντικό Ωκεανό, πιθανώς βρέθηκαν και ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν στους πέντε επιβάτες του.

Ανάμεσα σε όσα εντοπίστηκαν μετά από την ενδόρρηξη, είναι ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ένα αντικείμενο γεμάτο καλώδια άλλα και μηχανικά μέρη του υποβρυχίου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο St. John του Καναδά την Τετάρτη.

Η ακτοφυλακή ανέφερε ότι αμερικανοί επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν επίσημη ανάλυση για να διαπιστωθεί αν όντως βρήκαν και λείψανα κατά την διαδικασία της ανάσυρσης.

"Presumed human remains" found in the debris field of doomed Titan submersible, US Coast Guard says https://t.co/Pk0a49KgLN