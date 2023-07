Twitter: Περιορισμός από τον Έλον Μασκ στα tweets που μπορούν να διαβάζουν οι χρήστες

Νέες αλλαγές ανακοίνωσε ο μεγιστάνας για το twitter

Οι αλλαγές στη πλατφόρμα του twitter δεν έχουν σταματημό -σε σημείο που έχουμε χάσει το μέτρημα. Κάθε μήνα σχεδόν, έχουμε και μια νέα αλλαγή ή εφαρμόζεται μια ιδέα του Έλον Μασκ. Οι χρήστες έχουν σχεδόν κουραστεί, ενώ άλλοι ανυπομονούν κάθε φορά να δουν τι νέο έχει να προτείνει ο δισεκατομμυριούχος.

Αυτή τη φορά ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως θα περιορίσει, προσωρινά, τον αριθμό των αναρτήσεων που θα μπορούν να βλέπουν οι χρήστες του Twitter.

Σε tweet του, ο Μασκ ανακοίνωσε το νέο μέτρο και εξήγησε πως αναλόγως του είδους του προφίλ στο Twitter, θα υπάρξει και διαφορετικό πλαφόν στο πόσες αναρτήσεις μπορεί να διαβάσει ο χρήστης.

«Για να αντιμετωπίσουμε τα ακραία επίπεδα απόσπασης δεδομένων και χειραγώγησης του συστήματος, εφαρμόσαμε τα ακόλουθα προσωρινά όρια» έγραψε ο μεγιστάνας και ενημέρωσε:

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day