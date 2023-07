Σπάνια έξοδος για τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ στην Καλιφόρνια - Γιατί κέντρισαν το ενδιαφέρον

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τα τέσσερα από τα έξι παιδιά της Τζολί και του Πιτ στους δρόμους του Λος Άντζελες

Όλα αυτά τα χρόνια που οι γονείς τους βρίσκονται στο προσκήνιο, εκείνα έχουν επιλέξει να κρατήσουν «χαμηλό προφίλ» και την ιδιωτικότητα στη ζωή τους. Σπανίως θα απασχολήσουν τον τύπο, αφού αποφεύγουν τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις και απολαμβάνουν την καθημερινότητα τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο κάθε φορά που εντοπίζονται από τον φωτογραφικό φακό, καταφέρνουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον με την casual και cool διάθεση τους -και έτσι έγινε και αυτήν την φορά.



O Pax, 19 ετών, η Zahara, 18, η Shiloh, 17, και ο Knox 14, βρέθηκαν στους δρόμους του Λος Άντζελες προκειμένου να απολαύσουν καφέ και κοινό χρόνο στο κέντρο της πόλης. Όλοι τους έμοιαζαν χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ προτίμησαν street στοιχεία για την εμφάνιση τους.

Η Shiloh που πρόσφατε ξύρισε και το κεφάλι της, φαίνεται να κρατά ένα μάτσα λάτε και έναν κρύο καφέ, φορώντας παράλληλα ένα κατακόκκινο hoodie, συνδυασμένο με μαύρο σορτς και converse. Στο ίδιο mood βλέπουμε και τα άλλα αδέρφια, οι οποίοι αρκέστηκαν σε ένα t-shirt με μαύρο παντελόνι. Και η Zahara επίσης επέλεξε casual outfit -φορούσε και προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο της καθ' όλη την διάρκεια της εξόδου.



Τα έξι παιδιά της διάσημης οικογένειας εξακολουθούν να μένουν όλοι μαζί, ενώ από την παρέα τους έλειπαν τα άλλα δυο παιδιά του διάσημου ζευγαριού. O Maddox, 21 ετών, και η Vivienne, 14.

