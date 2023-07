Η Ιαπωνία θα ρίξει ραδιενεργό νερό από τη Φουκουσίμα στον Ειρηνικό – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε σύμφωνα με τους ειδικούς

Η έγκριση του ΟΗΕ δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους τρομοκρατημένους κατοίκους γειτονικών χωρών και τους ντόπιους ψαράδες που είναι ακόμη αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της καταστροφής του 2011

Έπειτα από την έγκριση από τον πυρηνικό παρατηρητή των Ηνωμένων Εθνών ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου, η Ιαπωνία θα αρχίσει σύντομα να απελευθερώνει επεξεργασμένο ραδιενεργό νερό στον ωκεανό, 12 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), έφτασε στην Ιαπωνία την Τρίτη για να επισκεφθεί τη Φουκουσίμα και να παρουσιάσει την έκθεση ασφαλείας του ΟΗΕ στον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα. Το σχέδιο για την απελευθέρωση λυμάτων προετοιμάζεται εδώ και χρόνια, με τον υπουργό Περιβάλλοντος να έχει δηλώσει το 2019 ότι «δεν υπάρχουν άλλες επιλογές», καθώς ο χώρος εξαντλείται για τον περιορισμό του μολυσμένου υλικού.

Η έγκριση του ΟΗΕ δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους τρομοκρατημένους κατοίκους γειτονικών χωρών και τους ντόπιους ψαράδες που είναι ακόμη αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της καταστροφής του 2011.

Ορισμένοι έχουν αμφισβητήσει τα ευρήματα του ΔΟΑΕ, με την Κίνα να υποστηρίζει πρόσφατα ότι η αξιολόγησή του «δεν αποτελεί απόδειξη της νομιμότητας» της απελευθέρωσης υγρών αποβλήτων της Φουκουσίμα.

This summer, Japan will begin pumping Fukushima water into the ocean. The plan will see more than a million tons of treated radioactive water released and take decades to complete. So how will it work? Let’s take a look ⬇️ https://t.co/g8AhoGoxMp pic.twitter.com/2IlIv4gkHd — Reuters (@Reuters) July 5, 2023

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο καταστροφικός σεισμός και το τσουνάμι του 2011 προκάλεσαν ζημιές στα συστήματα παροχής ενέργειας και ψύξης του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα με αποτέλεσμα οι πυρήνες των αντιδραστήρων να υπερθερμανθούν και να μολύνουν το νερό εντός του εργοστασίου με εξαιρετικά ραδιενεργά υλικά.

Από τότε, διοχετεύεται συνεχώς νέο νερό για την ψύξη των υπολειμμάτων καυσίμων στους αντιδραστήρες. Παράλληλα, έχουν διαρρεύσει υπόγεια και βρόχινα νερά, δημιουργώντας περισσότερα ραδιενεργά λύματα που πρέπει να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Τόκιο έχει κατασκευάσει πάνω από 1.000 τεράστιες δεξαμενές για να συγκρατήσει τους 1,32 εκατομμύρια τόνους λυμάτων, αρκετούς για να γεμίσουν περισσότερες από 500 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Ωστόσο, ο χώρος εξαντλείται γρήγορα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Τα ραδιενεργά λύματα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία, αλλά η πλειονότητα αυτών μπορεί να απομακρυνθεί από το νερό, σύμφωνα με την Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Τόκιο. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ένα ισότοπο υδρογόνου που ονομάζεται ραδιενεργό τρίτιο, το οποίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί, καθώς δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη τεχνολογία για κάτι τέτοιο.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας και ο ΔΟΑΕ υποστηρίζουν ότι το μολυσμένο νερό θα αραιωθεί σε μεγάλο βαθμό και θα απελευθερωθεί αργά σε βάθος δεκαετιών.

The International Atomic Energy Agency declared the water from the destroyed Fukushima nuclear plant safe, one of the last steps before Japan decides to release treated radioactive water into the Pacific Ocean. Critics continue to demand more transparency. https://t.co/3HUHAQfxUD — The New York Times (@nytimes) July 5, 2023

Όπως διευκρινίζουν, η συγκέντρωση του τριτίου που θα απελευθερωθεί θα είναι στο ίδιο επίπεδο ή χαμηλότερη από την ποσότητα που επιτρέπουν άλλες χώρες και θα πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι γνώμες των ειδικών διίστανται ως προς τον κίνδυνο που ενέχει αυτό το εγχείρημα.

Η καναδική Επιτροπή Πυρηνικής Ασφάλειας λέει ότι το τρίτιο είναι πολύ αδύναμο για να διαπεράσει το δέρμα αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου εάν καταναλωθεί σε «εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες». Η Επιτροπή Πυρηνικής Ρύθμισης των ΗΠΑ αναγνωρίζει ότι «οποιαδήποτε έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο για την υγεία» αλλά προσθέτει ότι «όλοι εκτίθενται σε μικρές ποσότητες τριτίου καθημερινά».

Ο Ρόμπερτ Χ. Ρίτσμοντ, διευθυντής του Θαλάσσιου Εργαστηρίου Kewalo του Πανεπιστημίου της Χαβάης, μέλος διεθνούς ομάδας επιστημόνων που συνεργάζονται με το Φόρουμ των Νησιών του Ειρηνικού για την αξιολόγηση του σχεδίου απελευθέρωσης υγρών αποβλήτων, χαρακτηρίζει το σχέδιο «απερίσκεπτο» και πρόωρο..

Οι πιθανοί κίνδυνοι δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Σε μια μελέτη του 2012 διαπιστώθηκε ότι γαλαζόπτεροι τόνοι είχαν μεταφέρει ραδιονουκλίδια, ραδιενεργά ισότοπα όπως αυτά που περιέχονται στα πυρηνικά λύματα – από τη Φουκουσίμα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Live: Japan's controversial plan to release #Fukushima's radioactive water into the #ocean sparks a global divide. Is it a responsible solution or a reckless gamble? #HeadlineBusterhttps://t.co/2MKHWxizs8 — CGTN (@CGTNOfficial) July 6, 2023

Πώς θα απελευθερωθεί το νερό;

Αρχικά, τα λύματα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να απομακρυνθούν όλα τα αφαιρούμενα επιβλαβή στοιχεία. Έπειτα, το νερό θα αποθηκευτεί σε δεξαμενές και θα αναλυθεί για να μετρηθεί η ραδιενέργεια που περιέχει μεγάλο μέρος του θα υποστεί δεύτερη επεξεργασία.

Στη συνέχεια, τα λύματα θα αραιωθούν σε 1.500 μπεκερέλ (μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας) τριτίου ανά λίτρο καθαρού νερού. Το αραιωμένο νερό θα απελευθερωθεί μέσω μιας υποθαλάσσιας σήραγγας μακριά από την ακτή, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Την όλη διαδικασία θα επιβλέπουν ο ΔΟΑΕ και άλλοι παρατηρητές, με την επιστημονική κοινότητα να εκφράζει ανοιχτά τις έντονες ανησυχίες της.