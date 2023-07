Καύσωνας: 5 τρόποι για να κρατήσεις το αμάξι σου δροσερό

Κι όμως, υπάρχει τρόπος να κρατήσεις δροσερό το αυτοκίνητό σου τις ημέρες με θερμοκρασίες - ρεκόρ

Από την Τετάρτη προβλέπεται καύσωνας διαρκείας καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Όσο οι θερμοκρασίες - ρεκόρ συνεχίζονται και οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 2023 θα είναι το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος, σου έχουμε μερικά έξυπνα κόλπα για να μη φλέγεται το αμάξι σου όσο είσαι στην πόλη και πήζεις στην κίνηση.

Παρόλο που το air condition βοηθάει πολύ όσο είσαι εν κινήσει, πρέπει να είσαι proactive για τις στιγμές που η μηχανή είναι σβησμένη και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αμαξιού σου χτυπάει «κόκκινο». Το να παρκάρεις στη σκιά, είναι η ιδανικότερη λύση αλλά δεν είναι πάντα εφικτή. Άσε που, δεν βοηθάει πάντα, αφού οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα φέρουν εξίσου υπερβολική ζέστη μες στο αμάξι ακόμη και υπό συνθήκες σκιάς.

Ακολουθούν μερικές έξυπνες στρατηγικές για να διαχειριστείς τον καύσωνα που έρχεται:

Ναι, εννοούμε τις αδιάβροχες θήκες που βάζεις στο ψυγειάκι για να διατηρείται σε καλή θερμοκρασία το φαγητό. Αν δεν θες να αγοράσεις, μπορείς να δημιουργήσεις μια DIY version. Αξίζει τον κόπο καθώς θα σε σώσει από την υπερβολική ζέστη που διαχέεται με το που ανοίξεις τις πόρτες του αμαξιού.

Δεν πρόκειται για καθημερινή λύση αλλά για εκείνες τις στιγμές που θες να δροσίσεις τα καθίσματα, το τιμόνι ή οποιοδήποτε άλλο σημείο στο εσωτερικό του αμαξιού σου. Το να τις έχεις τόσο κοντά σου, θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς από την ενοχλητική αίσθηση που προκαλεί ο καύσωνας.

