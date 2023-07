Το 2023 ίσως είναι η θερμότερη χρονιά που θα καταγραφεί ποτέ - Σε «αχαρτογράφητο έδαφος» ο πλανήτης

Τι δηλώνουν οι επιστήμονες και γιατί μιλάμε για την θερμότερη περίοδο των τελευταίων 100.000 χρόνων

Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καθιστώντας την ως την πιο ζεστή στην ιστορία, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να υποστηρίζει πως η κλιματική αλλαγή βρίσκεται πια εκτός ελέγχου.

Η αυξημένη θερμότητα σε συνδυασμό με την επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο θα οδηγήσει σε περισσότερες θερμοκρασίες-ρεκόρ, προειδοποιούν οι επιστήμονες ενώ συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή φτάνει σε αχαρτογράφητο έδαφος.

Να σημειωθεί ότι για το επταήμερο που έληξε την Τετάρτη, 5 Ιουλίου, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της Γης παρέμεινε στους ίδιους βαθμούς Κελσίου με την Τρίτη. Πρόκειται για το υψηλότερο ρεκόρ από οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα στα 44 χρόνια καταγραφής, σύμφωνα με τα δεδομένα του Climate Reanalyzer του πανεπιστημίου του Μέιν.

Με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται το ίδιο υψηλές και αυτή την εβδομάδα, οι επιστήμονες πλέον είναι πεπεισμένοι πως το 2023 θα είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Μαζί με τη δυσοίωνη πρόβλεψη, επισημαίνουν παράλληλα πως η κλιματική κρίση θα επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες με τρόπους που ακόμη και οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν.

