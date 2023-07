Ο πανεύκολος τρόπος να κοιμάσαι καλύτερα, ακόμα και με καύσωνα

Αν τελευταία στριφογυρίζεις στο κρεβάτι, σου έχουμε τη λύση

Η 4η Ιουλίου ήταν η θερμότερη ημέρα που καταγράφηκε ποτέ σε ολόκληρο τον πλανήτη και έρχεται και άλλη (πιο δυσοίωνη), σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών. Δεν χρειάζεται όμως να πανικοβάλλεσαι! Η επαρκής ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας κρατάει σε ενέργεια αλλά το να πίνουμε νερό πριν τον ύπνο μπορεί να φανεί εξαιρετικά ευεργετικό για την ποιότητά του, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το ξέρουμε! Oι ημέρες με καύσωνα εξελίσσονται σε εφιάλτη τα βράδια, στην προσπάθειά μας να κοιμηθούμε. Στριφογυρνάμε στο κρεβάτι, αλλάζουμε πλευρό, ιδρώνουμε και πάλι από την αρχή. Οι επιστήμονες και συγκεκριμένα το Sleep Foundation έχουν τη λύση για να κοιμόμαστε καλά όλες τις ημέρες του χρόνου, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες δυσκολεύουν την κατάσταση.

Τα οφέλη είναι πολλά γενικότερα και το κυριότερο είναι ότι βελτιώνει την ψυχολογία μας ενώ ρυθμίζει τα επίπεδα ντοπαμίνης και σεροτονίνης του σώματός μας. Αναφορικά με το πώς βελτιώνει τον ύπνο, βοηθάει στο να διατηρήσουμε το σώμα μας ενυδατωμένο, κάτι που αποτρέπει τους πονοκεφάλους και συμβάλλει στο να κοιμόμαστε περισσότερο.

