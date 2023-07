Η Τζέσικα Σίμπσον θέλει να επιστρέψει στη μουσική, αλλά αυτή τη φορά, με τους δικούς της όρους

Η 42χρονη τραγουδίστρια είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της

Μπρίτνει Σπίαρς ή Κριστίνα Αγκιλέρα; Αυτό ήταν το δίλημμα στα τέλη του '90 για το ποιο ήταν το μεγαλύτερο pop icon της εποχής. Υπήρχε όμως και η Τζέσικα Σίμπσον, επίσης ξανθιά, όμορφη, με φανταστική φωνή, πατέρα μάνατζερ και μία πολυτάραχη ζωή.

Η 42χρονη τραγουδίστρια ξαναέγινε viral μέσα από το TikTok, με το remake του "Take My Breath Away" από το μακρινό 2004, αλλά κυρίως για τις αυξομειώσεις του βάρους της. Όλοι είχαν άποψη, είτε είχε περισσότερα κιλά είτε πολύ λίγα. «Όταν με βλέπατε με πολλά κιλά, ήταν επειδή έπινα πολύ. Όταν αδυνάτισα, σας ενοχλούσε και θέλατε να κάνω κι άλλο παιδί. Το σώμα μου δεν αντέχει άλλο», λέει στο Bustle, δίνοντας μία συνέντευξη που περιμέναμε καιρό, κυρίως επειδή έχει να τραγουδήσει ζωντανά από το 2010.

Η ολική επαναφορά της έγινε στην πραγματικότητα το 2020, όταν κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία "Open Book", που συνέπεσε με την αρχή της πανδημίας και πούλησε μισό εκατομμύριο αντίτυπα σε 14 εβδομάδες. Εξιστορούσε με ειλικρίνεια και χιούμορ, τον αλκοολισμό, που τελικά ξεπέρασε το 2017, τα χάπια διαίτης που της επέβαλαν οι δισκογραφικές για 20 χρόνια αλλά και τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από οικογενειακό φίλο.

«Με στενοχωρεί όταν ακούω αρνητικά σχόλια αλλά μετά θυμάμαι ότι είμαι πολύ μεγάλη για να τα αφήνω να με επηρεάζουν. Τώρα είμαι πολύ περισσότερο συνδεδεμένη με τον εαυτό μου». Στα 42 της, είναι σε μία φάση που δεν έχει νέο τραγούδι ή κάποια συνεργασία, αλλά κατάφερε να πάρει πίσω την εταιρία με το όνομά της, που πούλησε το 2015. Αγνόησε τις συμβουλές των μάνατζέρ της, δανείστηκε λεφτά από τη μητέρα της και το έκανε.

Τώρα σκέφτεται να μετακομίσει στο Νάσβιλ με τον άντρα και τις κόρες της, προκειμένου να επιστρέψει στη μουσική, που τόσο πολύ της έλειψε. «Τις προάλλες, η κόρη μου πέταξε με ιδιωτικό αεροπλάνο με τη Νορθ Γουέστ για να δουν την Κέιτι Πέρι. Και σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να δει εμένα πρώτα. «Σταμάτα Τζέσικα, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είπα στον εαυτό μου». Θέλει να τα κάνει όλα από την αρχή με τους δικούς της όρους, αλλά με την αυτοπεποίθηση που δεν διέθετε όταν ήταν νεότερη.

Ξεκίνησε πολύ μικρή από το Disney Club, με έναν πατέρα που αποφάσιζε για όλα, με υψηλά κόστη για τα οποία δεν είχε άποψη. «Αυτό που μου έδωσε τελικά τον έλεγχο ήταν το reality "Newlyweds"». Εκεί είδαμε την καθημερινότητα του γάμου της με τον Νικ Λασέι, που τότε ήταν στο συγκρότημα 98 Degrees. Τότε, η Σίμπσον φαινόταν ως κακομαθημένο κορίτσι, αλλά σήμερα η γενιά του TikTok μιλά για τον τοξικό Νικ. «Δεν ήμασταν οι άνθρωποι που θα μπορούσαμε να μείνουμε φίλοι μετά το διαζύγιο, και είναι κρίμα», έγραψε στο βιβλίο της.

Τώρα την ενδιαφέρει να είναι καλό πρότυπο για τις κόρες της. Το σκέφτεται κάθε φορά που μπαίνει στο Instagram και πάει να ποστάρει κάτι μετά από επεξεργασία. «Φτιάχνεις μία τεχνητή ζωή και τελικά για ποιον το κάνεις;». Μία απορία που απέκτησε όταν ο πατέρα της της ζήτησε συγγνώμη για τον έλεγχο που τη ασκούσε. «Μάλλον ζούσα μέσα από εσένα και δεν άκουσα ποτέ τις δικές σου επιθυμίες», της είπε πρόσφατα, ενώ βρίσκεται σε φάση θεραπείας από τον καρκίνο των οστών.

«Είναι απελευθερωτικό να στο λέει αυτό, αλλά μετά προβληματίζεσαι για το ποια είναι τα όνειρά σου τελικά». Μετά το 2012 και το τέλος της συνεργασίας τους, πίστευε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική. Τα δικαιώματα του βιβλίου της αγοράστηκαν για να γίνει σειρά, το Amazon γύρισε τον πιλότο, με δημιουργό τον Tom Kapinos (που έκανε το Californication) αλλά απορρίφθηκε. Ακόμα όμως πιστεύει ότι η σειρά θα γίνει. Και αν δεν γίνει, υπηρέτησε τον στόχο του. Τη βοήθησε να επιστρέψει στο παρελθόν και να καταλάβει πώς προέκυψε ο αλκοολισμός. Και να γίνει μία μαμά που θα δείξει στα παιδιά της πώς να κυνηγούν τα όνειρά τους.

«Αν δεν με δουν να το κάνω και να παλεύω για τη θέση μου στον κόσμο, δεν θα το κάνουν ποτέ για τον εαυτό τους. Θα μπαίνουν απλά στο Instagram, νομίζοντας ότι αυτό είναι τελειότητα. Δεν είναι».

