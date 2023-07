Φινλανδία: 1.000 άτομα γδύθηκαν στον φακό διάσημου φωτογράφου και το αποτέλεσμα δικαιώνει

Οι φωτογραφικές καμπάνιες του Σπένσερ Τιούνικ, έχουν καταφέρει να ευαισθητοποιήσουν χιλιάδες άτομα

Με μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κλικς, επιστρέφει ο διάσημος Αμερικανός φωτορεπόρτερ Σπένσερ Τιούνικ. Ο Τιούνικ έγινε ευρύτερα γνωστός για τις λήψεις του με χιλιάδες κόσμο να ποζάρουν γυμνοί με αφορμή καμπάνια για τον καρκίνο του δέρματος.



Αυτή τη φορά επιστρέφει δυναμικά, και φέρνει στις οθόνες μας χίλιους Φινλανδούς πολίτες να ποζάρουν επίσης γυμνοί σε δρόμους, παραλίες και λίμνες, προσφέροντας μοναδικές εικόνες. Πρόκειται για μια φωτογράφηση που κάνει ήδη τον γύρω του κόσμου, με τον διάσημο φωτογράφο να δηλώνει:

«Σήμερα, η χώρα των χιλίων λιμνών μετατράπηκε σε χώρα των χιλίων γυμνών». Οι συμμετέχοντες, καθοδηγούμενοι από μεγάφωνα, πόζαραν στους ανθοστολισμένους δρόμους και στη συνέχεια στην παραλία και μέσα στη λίμνη.

«Ήθελα να τοποθετήσω τα γυμνά σώματα στο Κουόπιο και στις λίμνες της βόρειας Φινλανδίας», είπε ο φωτογράφος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στους εθελοντές που δεν δίστασαν να βγάλουν τα ρούχα τους μέσα στη νύχτα. «Είναι πολύ σπάνιο να δίνεται στο κοινό η δυνατότητα να συμμετέχει στη δημιουργική διαδικασία», σχολίασε ο καλλιτέχνης.

US photographer Spencer Tunick specialises in photos of large groups of naked people and the Finnish city of Kuopio is his most recent canvas.https://t.co/UxEfpIRXAo