Κύμα χωρισμών στο Χόλιγουντ: Η Αριάνα Γκράντε παίρνει διαζύγιο μετά από δύο χρόνια γάμου

H εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στο Wimbledon που πυροδότησε τις φήμες περί διαζυγίου και η επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα

Oι φήμες που ήθελαν την Αριάνα Γκράντε και τον Ντάλτον Γκόμεζ να βιώνουν σοβαρή κρίση στον γάμο τους επιβεβαιώθηκαν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του PageSix, οι δυο τους έχουν χωρίσει από τον Ιανουάριο, και έχουν ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

