Η νέα εμμονή του TikTok είναι, όντως, οι τούρκικες σαπουνόπερες

Αναγνωρίστηκαν το 2023, ενώ εσύ έβλεπες Σύνορα της Αγάπης πριν γίνει κουλ

Αν είσαι πάνω από 25, σίγουρα θυμάσαι το καλοκαίρι που, για πρώτη φορά, η ελληνική τηλεόραση έπαιξε τουρκικό σίριαλ. Τα βράδια, ανυπομονούσες να δεις τα Σύνορα της Αγάπης – τον απαγορευμένο έρωτα του Νίκου και της Ναζλί, τις οικογένειές τους που ήταν αντίθετοι στη σχέση τους, τους μπακλαβάδες που σχεδόν μπορούσες να μυρίσεις μέσα από την οθόνη σου. Τώρα, το TikTok κάνει αυτό που εσύ έκανες πριν γίνει κουλ: Έχει εμμονή με τις τουρκικές σαπουνόπερες.

Γιατί έγιναν viral τώρα; Αρχικά, επειδή, τους αξίζει. Κι έπειτα, επειδή τις λατρεύουν οι δημοφιλέστεροι συγγραφείς του #BookTok. Η Άμπι Τζιμένεζ είναι μία από αυτούς.

Πίσω στο 2020, αρρώστησε κι έμεινε σπίτι. Αντί να κάνει μαραθώνιο Χάρι Πότερ, εκείνη έκανε μαραθώνιο Sen Çal Kapımı, μία σειρά που περιστρέφεται γύρω από έναν ψεύτικο αρραβώνα, μία σχέση μίσους και πάθους που την ενέπνευσε να γράψει το βιβλίο Yours Truly, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος κι έγινε bestseller των New York Times.

Η συγγραφέας του Secretly Yours, Τέσα Μπέιλι, κόλλησε με το Erkenci Kus (Φτερωτός Θεός στα ελληνικά), το οποίο διηγείται την ιστορία μίας γυναίκας που ξεκινά να εργάζεται σε διαφημιστική εταιρεία για να γλιτώσει από προξενιό (μία αρκετά αλλόκοτη σύνδεση) και καταλήγει να ερωτεύεται τον διευθυντή της. Κι όχι απλώς κόλλησε και το προτείνει στους followers της, αλλά δεν την πτόησε καν το ότι έχει 52 επεισόδια, με καθένα να διαρκεί περίπου δύο ώρες.

Τα τουρκικά σήριαλ αποτελούν, επίσης, αντικείμενα μελέτης των TikTokers, καθώς είναι πολλοί οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν. Το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της χώρας επέβαλε πρόστιμο 260 χιλιάδων λιρών σε σειρά επειδή έδειξε δύο ανθρώπους να φιλιούνται. Το 2021, το Sen Çal Kapımı είχε μία σκηνή σε τζακούζι, η οποία θεωρήθηκε «πως δεν συμβάδιζε με την αντίληψη της δημόσιας ευθύνης», ενώ σεναριογράφος είπε στους NY Times ότι οι κανονισμοί είναι «ιδιαίτερα ασαφείς», και δεν ξέρεις τι θα περάσει και τι όχι.

Αν θες να κάνεις μαραθώνιο τουρκικής σειράς, έχεις επιλογές – θα τις βρεις ακόμα και στο YouTube με αγγλικούς υπότιτλους. Κάνε την έρευνά σου στο TikTok και δες αυτήν που σου ταιριάζει. Όλο το content είναι έτοιμο και σε περιμένει.