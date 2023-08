Το τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε νερό σε γειτονικό πλανητικό σύστημα

Το νεαρό πλανητικό σύστημα, γνωστό ως PDS 70, απέχει 370 έτη φωτός

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA έκανε μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη: εντόπισε νερό σε γειτονικό πλανητικό σύστημα και συγκεκριμένα υδρατμούς κοντά σε γειτονικό πλανητικό σύστημα. Αυτό δείχνει ότι πιθανότατα κάποια στιγμή, οι πλανήτες γύρω από την Γη, ίσως υποστηρίξουν μορφές ζωές.

Το νεαρό πλανητικό σύστημα, γνωστό ως PDS 70, απέχει 370 έτη φωτός. Το άστρο στο κέντρο του είναι ηλικίας περίπου 5,4 εκατ. ετών και ψυχρότερο από τον Ήλιο. Το συγκεκριμένο άστρο περιβάλλουν δύο δίσκοι αερίου και σκόνης και ανάμεσά τους μεσολαβεί κενό 8 δισ. χλμ.

Οι μάζες αερίου βρίσκονται μέσα σε αυτό το κενό και περιφέρονται γύρω από το άστρο. Το όργανο μέσης υπέρυθρης ακτινοβολίας του τηλεσκοπίου Webb εντόπισε υδρατμούς στον εσωτερικό δίσκο, σε απόσταση μικρότερη από 160 εκατ. χλμ από το άστρο.

Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι στον εσωτερικό δίσκο θα μπορούσαν να σχηματιστούν μικροί, βραχώδεις πλανήτες παρόμοιοι με αυτούς του ηλιακού μας συστήματος.

Στο δικό μας σύστημα, η Γη περιστρέφεται σε απόσταση 150 εκατ. χλμ από τον Ήλιο.

