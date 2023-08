Αυστραλία: Ζωντανό σκουλήκι 8 εκατοστών αφαιρέθηκε από τον εγκέφαλο γυναίκας

«Ξαφνιάστηκαν όλοι. Και το σκουλήκι που είχαμε βρει κινείτο χαρούμενο, ζωηρό, έξω από τον εγκέφαλο». Καλή Τετάρτη είπαμε;

Είναι δύσκολο να πιστέψεις πως ένα σκουλήκι 8 εκατοστών είχε αναπτυχθεί στις πτυχές του εγκεφάλου, μιας 64χρονης γυναίκας από την Αυστραλία. Κάτι τέτοιο όμως, είναι πραγματικότητα και μάλιστα καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία.

Για αρχή, η 64χρονη από την Αυστραλία, είχε ξεκινήσει να έχει μερικά συμπτώματα, όπως έντονο πόνο σε στομάχι και κεφάλι, καταθλιπτικές σκέψεις, δυσκολίες στην μνήμη, βήχα, αλλά και έντονη εφίδρωση, ειδικά την νύχτα. Συμπτώματα αρκετά περίεργα, τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη συνοχή.

Ποιος να φανταζόταν άλλωστε πως η αιτία, θα αποτελεί ένα σκουλήκι 8 εκατοστών. Το μακρόστενο παράσιτο εντοπίστηκε στο μετωπιαίο λοβό της γυναίκας και της αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση. «Σίγουρα δεν το περιμέναμε. Όλοι σοκαριστήκαμε» είπε η νευροχειρουργός Dr Hari Priya Bandi.

A neurosurgeon investigating a woman’s mystery symptoms in Australia says she plucked a wriggling worm from the patient’s brain. “It continued to move with vigor. We all felt a bit sick,” surgeon Hari Priya Bandi added of her operating team. https://t.co/Wzm6dLkqG5