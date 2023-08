Επιστήμονες βρήκαν την ήπειρο που είχε εξαφανιστεί και την έψαχναν εδώ και 375 χρόνια

Η Νέα Ζηλανδία είναι το μοναδικό κομμάτι που απέμεινε από την χαμένη ήπειρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή βυθισμένη

Εδώ και 400 περίπου χρόνια, επιστήμονες μιλούν για μια χαμένη ήπειρο μεταξύ Ανατολικής Αυστραλίας και Δυτικής Ανταρκτικής. Τα συγκεκριμένα ευρήματα ίσως αποτελέσουν την αφορμή να ξανασχεδιαστούν οι χάρτες, αφού μετά από αναλύσεις και μαρτυρίες, φαίνεται πως υπάρχει κάτω από το νερό, μια νέα χαμένη ήπειρος, η οποία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και 375 χρόνια.

Ο πρώτος άνθρωπος που είχε μιλήσει για την ύπαρξη της συγκεκριμένης ηπείρου, ήταν το 1642, ο Abel Tasman, Ολλανδός επιχειρηματίας και ναυτικός. Παρά το γεγονός πως προσπάθησε να προσεγγίσει άτομα από την φυλή των Māori, για να μάθει περισσότερα σχετικά με την συγκεκριμένη ήπειρο, δεν τα κατάφερε γιατί εκείνοι τον έδιωξαν βίαια.



Ωστόσο στη συνέχεια, ο Abel και η ομάδα του συνέλεξαν αρκετά στοιχεία τα οποία πρόδιδαν την ύπαρξη της ηπείρου, η οποία φαίνεται να αποκόπηκε από τη Ν. Ζηλανδία και βυθίστηκε. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και οι σύγχρονοι επιστήμονες.

