Κρυώνεις συνέχεια; Αυτός είναι ο λόγος που σου συμβαίνει

Και μάλιστα υπάρχει επιστημονική εξήγηση ότι οι γυναίκες κρυώνουν περισσότερο

Αν ανήκεις στα άτομα που κρυώνουν συνέχεια και με το παραμικρό αεράκι, οι ειδικοί εξηγούν γιατί το παθαίνεις και σε καθησυχάζουν καθώς είναι πολλοί ακόμη όσοι συμπάσχουν μαζί σου.

Βρίσκεσαι ανάμεσα στους τύπους που φορούν φούτερ από τα μέσα Αυγούστου; Τότε, αυτό το άρθρο σε αφορά καθώς θα μάθεις τον λόγο που το αποζητάς κάθε φορά που οι γύρω σου σε κοιτάζουν με απορία μες στο κατακαλόκαιρο. Και δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να μιλήσουμε για τον χειμώνα καθώς ξέρουμε καλά πως τότε χρειάζεσαι σίγουρα από δύο πουλόβερ και χοντρές κάλτσες ακόμη και στον ύπνο.

As someone who is nearly always cold, you have my sympathy. Being the wrong temperature is miserable, especially when you're out of kilter with everyone around you.