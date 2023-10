Οκτώβριος: Έρχεται το «δαχτυλίδι της φωτιάς», μια εντυπωσιακή Πανσέληνος και «βροχή» από διάττοντες αστέρες

Το πιο σημαντικό γεγονός του μήνα, για το οποίο αξίζει να κάτσεις μέχρι τα ξημερώματα είναι η Πανσέληνος που θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος προβλέπεται να είναι ένας συναρπαστικός μήνας καθώς κάθε Σαββατοκύριακο φέρνει ένα μοναδικό αστρονομικό γεγονός. Αν σου αρέσει να παρατηρείς τον ουρανό, θα έχεις πολλές αφορμές για να το κάνεις τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου καθώς έχει έκλειψη, πανσέληνο και ό,τι άλλο θες.

Αυτόν τον Οκτώβριο μπορούμε να δούμε: την Δακτυλιοειδή Έκλειψη Ηλίου (στην Αμερική), τη μερική έκλειψη Σελήνης ορατή στην Ελλάδα, δύο κομήτες (2P/Encke και 103P/Hartley) στον πρωινό ουρανό, τις βροχές διαττόντων (Δρακοντίδες-Ωριωνίδες) και άλλα ενδιαφέροντα αστρονομικά φαινόμενα

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να κρατήσεις σημειώσεις για να μην χάσεις κάποια σημαντική ημερομηνία. Ο μήνας ξεκινάει με τις Δρακοντίδες, τη «βροχή» από πεφταστέρια που θα κορυφωθεί την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου.

Ο περιοδικός κομήτης 103P/Hartley στον πρωινό ουρανό θα κάνει την εμφάνισή του στις 13 του μήνα ενώ στις 14 Οκτωβρίου έρχεται η Δακτυλιοειδής Έκλειψη Ηλίου. Θα γίνει ορατή στις δυτικές ΗΠΑ, στην κεντρική Αμερική, στην Κολομβία, τη Βραζιλία.

