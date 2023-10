Επείγουσα προειδοποίηση ΠΟΫ: Θανατηφόρος δάγκειος πυρετός στη νότια Ευρώπη

Τα μολυσμένα κουνούπια Aedes aegypti προκαλούν κάθε χρόνο 20.000 θανάτους

«H κλιματική κρίση και οι υψηλότερες θερμοκρασίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διάδοση των κουνουπιών που μεταφέρουν τη συγκεκριμένη λοίμωξη», δήλωσε ο επικεφαλής των επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Ο δάγκειος πυρετός θα γίνει μείζων απειλή στη νότια Ευρώπη, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, και τμήματα της Αφρικής κατά την τρέχουσα δεκαετία».



Η ασθένεια μαστίζει εδώ και καιρό μεγάλο μέρος της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και υπολογίζεται πως προκαλεί κάθε χρόνο 20.000 θανάτους. Η διάδοση της νόσου έχει ήδη οκταπλασιασθεί παγκοσμίως από το 2000, σε μεγάλο βαθμό λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και εξαιτίας των αυξημένων μετακινήσεων ανθρώπων.



Το 2022 αναφέρθηκαν παγκοσμίως 4,2 εκατομμύρια κρούσματα και αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας έχουν προειδοποιήσει πως φέτος αναμένονται επίπεδα μετάδοσης ρεκόρ. Το Μπανγκλαντές αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το χειρότερο ξέσπασμα της νόσου που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με περισσότερους από 1.000 θανάτους.



«Χρειάζεται να μιλήσουμε για ανάληψη πολύ μεγαλύτερης δράσης κατά του δάγκειου», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τζέρεμι Φάραρ, ένας ειδικός στις λοιμώδεις νόσους που εντάχθηκε φέτος το Μάιο στον ΠΟΥ ως επικεφαλής των επιστημόνων του οργανισμού.

This new #openaccesspaper reports the presence of both Aedes Aegypti and Aedes albopictus in Cyprus, and calls for action to combat these invasive species.

Read it here: https://t.co/JLPIYWq2NS pic.twitter.com/u9VviYzZby