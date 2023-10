Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Απαγωγές, αιχμάλωτοι και βίντεο που συγκλονίζουν στα social media

Μεταξύ των θυμάτων που απήγαγαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ, είναι και μια φοιτήτρια που παρακολουθούσε συναυλία στην έρημο, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, η 25χρονη Νόα Αργκαμάνι

Την Κυριακή, το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς μετά την επίθεση την προηγουμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) έχουν καλέσει στα όπλα περίπου 100.000 εφέδρους, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς». Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

🚨UPDATES: HAMAS ATTACK ISRAELI RAVE PARTY

🚨HUNDREDS MISSING, POSSIBLY KIDNAPPED

🚨FEMALE SOLDIER PARADED WAS NOT A SOLDIER



The raid into Israel this morning started with a brutal attack on an all-night nature party near Kibbutz Re'im, close to the Gaza Strip.



It has been… pic.twitter.com/mGcjBC4tDl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023

Μεταξύ των θυμάτων που απήγαγαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ, είναι και μια φοιτήτρια που παρακολουθούσε συναυλία στην έρημο, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Η 25χρονη Νόα Αργκαμάνι απήχθη καθώς ένα βίντεο την έδειχνε να κάθεται στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας ενός μαχητή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, με τα απλωμένα χέρια της να δείχνουν προς τον φίλο της, παρακαλώντας για τη ζωή της. Ο φίλος της, ο Άβι Νέιθαν, θλιμμένος και αβοήθητος, φαίνεται να μένει πίσω στην έρημο. Αγνοείται και αυτός.

«Μη με σκοτώσεις! Όχι, όχι, όχι!» φωνάζει, αλλά ο ένοπλος φεύγει με ταχύτητα. Η Νόα αγνοείται από τότε. Η οικογένεια της κοπέλας αλλά και οι φίλοι του ζευγαριού πληροφορήθηκαν για την απαγωγή της από το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

🚨JUST IN: VIDEO OF HAMAS SOLDIERS PARAGLIDING INTO ISRAEL



You can see the Hamas members in the air as the attacks were kicking off, and partygoers watching them without concern, continuing to dance.



This video was taken from the same rave party I posted about less than an hour… pic.twitter.com/na0UmI6ZPy October 8, 2023

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν και άλλες εικόνες από τη Γάζα στο διαδίκτυο, με γυναίκες δεμένες πισθάγκωνα και με αίματα να τις τραβούν ένοπλοι στον δρόμο ενώ άλλοι γύρω τους ζητωκραυγάζουν.

Υλικό στα social media δείχνει γυναίκες και παιδιά να είναι τα πρώτα θύματα. Οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στα socila media δείχνει γυναίκες σε άθλια κατάσταση, με πολλούς να εκτιμούν ότι έχουν βιαστεί και ξυλοκοπηθεί, ενώ στη συνέχεια διασύρονται στους δρόμους.

Ένα συγκεκριμένο βίντεo που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει μια νεαρή Ισραηλινή με δεμένα τα χέρια της να την κατεβάζει από το πορτπαγκάζ ενός τζιπ ένας ένοπλος. Ο άνδρας φωνάζει κραδαίνοντας ένα όπλο, Αλάχου Ακμπάρ, την τραβάει. Εκείνη είναι ξυπόλητη, γεμάτη αίματα και με ματωμένο το πίσω μέρος του παντελονιού της. Την βάζει στο πίσω κάθισμα του τζιπ, όπου υπάρχουν στοιβαγμένοι και άλλοι ένοπλοι. Ένας δεύτερος ένοπλος μπαίνει μέσα ενώ κόσμος έχει συγκεντρωθεί γύρω από το αυτοκίνητο, ζητωκραυγάζει και τραβάει βίντεο με τα κινητά του.

Σε ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί μία άλλη γυναίκα, που οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι Ισραηλινή, είναι και αυτή με δεμένα τα χέρια της πισθάγκωνα. Ένας άλλος ένοπλος την τραβάει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παιδιά και γυναίκες έχουν γίνει στόχοι των τρομοκρατών της Χαμάς.

Αιχμάλωτοι δεν πιάστηκαν μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων στο ρέιβ πάρτι. Οι άνδρες της Χαμάς έκαναν εφόδους σε κιμπούτζ, αρπάζοντας ανθρώπους όλων των ηλικιών και απομακρύνοντάς τους στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των αιχμαλώτων της Χαμάς είναι και η 34χρονη Ντορόν Άσερ, και οι δύο ανήλικες κόρες της Ραζ και Αβίβ, μόλις πέντε και τριών ετών.

Από εικόνες που κυκλοφορούν στα social, η Χαμάς έπιασε αιχμάλωτη και μία Γερμανίδα τουρίστρια η οποία επίσης συμμετείχε στο ρέιβ πάρτι. Πρόκειται για την 30χρονη Σάνι Λουκ, το άψυχο σώμα της οποίας περιέφεραν πάνω σε αγροτικό μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Σοκαριστικές φωτογραφίες από την αποτρόπαια δολοφονία της κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αποτροπιασμό. Σημειώνεται ότι η άτυχη 30χρονη βρισκόταν σε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη, όταν συνελήφθη από μέλη της Χαμάς.

The body of a woman in the video has been identified and she was found in the back seat of a van driven by Palestinian terrorists to Gaza. Her name is ShaniLouk and she is a 30-year-old German citizen who was attending a peace concert near the Israel-Gaza border, #ShaniLouk pic.twitter.com/9XDQgTTpHl — Yan Sha (@Bertrice17964) October 8, 2023

Το άψυχο και ημίγυμνο σώμα της βιντεοσκοπήθηκε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, με το ένα πόδι σε αφύσικη γωνία, την ίδια στιγμή που μέλη της Χαμάς κάθονταν γύρω του και ζητωκραύγαζαν, με άλλους να τρέχουν δίπλα της και να τη φτύνουν.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ήταν στρατιώτης του Ισραήλ, αλλά η ξαδέλφη της, είπε στην Daily Mail ότι η οικογένεια αναγνώρισε τα διακριτικά τατουάζ στα πόδια της και τα μαλλιά της.