Το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2023 απονεμήθηκε στην Κλαούντια Γκόλντιν

Για την έρευνα που έκανε για τις γυναίκες, στην αγορά εργασίας

Το φετινό Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημώναπονεμήθηκε από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στην Κλαούντια Γκόλντιν για την έρευνα που έκανε πάνω «στα αποτελέσματα των γυναικών στην αγορά εργασίας».

Η ίδια έδειξε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν έχει ανοδική τάση σε μια περίοδο 200 ετών, αλλά αντίθετα σχηματίζει καμπύλη σχήματος U. Παρά την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων γυναικών κατά τον 20ό αιώνα, για μεγάλο χρονικό διάστημα το χάσμα των αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν μειώθηκε.

Η Γκόλντιν, η οποία είναι 77 χρονών, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και είναι παντρεμένη με τον οικονομολόγο Lawrence F. Katz, παρείχε τον πρώτο ολοκληρωμένο απολογισμό των αποδοχών και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ανά τους αιώνες. Η έρευνά της αποκαλύπτει τις αιτίες των αλλαγών και τις κύριες πηγές του εναπομείναντος χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb