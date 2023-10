Ισραήλ: Η εφιαλτική στιγμή που η Χαμάς απαγάγει μητέρα και τους δύο γιους της

Συγκλονίζει το βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και δείχνει τη στιγμή που μαχητές της Χαμάς απαγάγουν Ισραηλινή και τα παιδιά της

Τη δραματική στιγμή κατά την οποία μια Ισραηλινή μητέρα και οι δύο ανήλικοι γιοι της απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς καταγράφει βίντεο που ανάρτησε ο λογαριασμός Israel Democracy HQ στο Twitter.



Σύμφωνα με την περιγραφή, η απαγωγή σημειώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Η Shiri Silberman-Bibas, 30 ετών, διακρίνεται στο βίντεο να κρατά στην αγκαλιά της τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών, την ώρα που, όπως περιγράφεται, οι μαχητές της Χαμάς την διέταζαν να τους ακολουθήσει. «Απήχθησαν το Σάββατο, όπως και άλλο 100 και πλέον Ισραηλινοί», τονίζεται επίσης στην περιγραφή.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

🙏Pray for their safety. Bring them home.🙏#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM