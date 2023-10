Κοριοί: Ανησυχία για εξάπλωση και στο Λονδίνο - Έκτακτα υγειονομικά μέτρα

Τι δήλωσε ο δήμαρχος της Βρετανικής πρωτεύουσας, σχετικά με το υγειονομικό θέμα των κοριών

Σύμφωνα με το BBC υπάρχει έντονη ανησυχία στην βρετανική πρωτεύουσα σχετικά το υγειονομικό πρόβλημα των κοριών, το οποίο βασανίζει ήδη εδώ και εβδομάδες το κέντρο του Παρισιού. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, συμμερίζεται τις ανησυχίες για αύξηση των περιστατικών με κοριούς στην πόλη, αλλά με δηλώσεις του καθησύχασε τους πολίτες λέγοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να μην εξαπλωθούν τα έντομα στο σύστημα μεταφορών.



Ο Σαντίκ Καν αναγνώρισε ότι οι κοριοί αποτελούν μια «πραγματική πηγή ανησυχίας» για τους ανθρώπους στο Λονδίνο, την ώρα που στη Γαλλία τα έντομα έχουν εντοπιστεί σε σχολεία, τρένα, νοσοκομεία και κινηματογράφους.

Καθημερινές απολυμάνσεις στα μέσα μεταφοράς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημάρχου, η εταιρεία Transport for London απολυμαίνει σε καθημερινή βάση τα καθίσματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ πρόσθεσε πως έχει μιλήσει με αξιωματούχους στη Γαλλία σχετικά με συμβουλές αντιμετώπισης του προβλήματος.



«Ξέρω ότι οι πολίτες ανησυχούν ότι τα λάθη που έγιναν στο Παρίσι θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στο Λονδίνο και ήμουν σε επαφή με την Transport for London την περασμένη εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε εμείς παρόμοια προβλήματα».



«Καθαρίζουμε τακτικά μετρό και λεωφορεία ενώ έχω μιλήσει και με την Eurostar» επισήμανε ο Σαντίκ Καν, αναφερόμενος στη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει Λονδίνο με Παρίσι, μέσω της Μάγχης. «Για πολλούς λόγους δεν πιστεύουμε πως θα έχουμε προβλήματα με κοριούς στο Λονδίνο, αλλά δεν θα υπάρξει εφησυχασμός από την Transport for London», πρόσθεσε.



«Οι υφασμάτινες επιφάνειες σε όλα τα τρένα μας καθαρίζονται διεξοδικά σε τακτική βάση και αυτό περιλαμβάνει καθαρισμό με ζεστό νερό, που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην εξάλειψη των κοριών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Eurostar.