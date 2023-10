Βρέθηκε εξαφανισμένο κομμάτι γης, ηλικίας 120 εκατ. ετών, κοντά στη Βόρνεο

Το μέγεθός της πρέπει να ήταν ίσο με το 25% του Ειρηνικού Ωκεανού

Στη Βόρνεο, επιστήμονες βρήκαν μία τεκτονική πλάκα ηλικίας 120 εκατομμυρίων ετών, που ως τώρα ήταν εξαφανισμένη. Οι πρώτες υποψίες για τα ίχνη της γεννήθηκαν όταν οι γεωλόγοι Σουζάνα βαν ντε Λάγκεματ και Ντούβα βαν Χίσμπεργκεν ανέλυσαν δεδομένα από βουνά στην περιοχή της Ασίας που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Μελετώντας τη μορφή των βράχων στη βόρεια Βόρνεο, η Βαν ντε Λάγκεματ είδε κάποια ξεκάθαρα σημάδια της τεκτονικής αυτής πλάκας, που πλέον έχει το όνομα Pontus. «Σκεφτήκαμε ότι είχαμε μπροστά μας ό,τι είχε απομείνει από πλάκα που ήδη γνωρίζαμε», εξήγησε.

«Εξετάζοντας το μαγνητικό πεδίο αυτών των βράχων στο εργαστήριο, όμως, είδαμε ότι τα ευρήματα μας προέρχονταν από κάπου πολύ πιο μακριά, και ανήκαν σε μία διαφορετική, άγνωστη ως τότε, πλάκα».

Press release!@Suzannavdl's PhD research yielded a nice surprise: the reconstruction of the Pontus Plate that we predicted 11 years ago based on tomography. And now it rolled out of her reconstruction 🤠.https://t.co/rNUOM8oazK@UUGeo @UUEarthSciences pic.twitter.com/3hXVeSx334