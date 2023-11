Εικόνες Αποκάλυψης μετά την επίθεση του Ισραήλ σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα

Η επιδρομή του ισραηλινού στρατού σε προσφυγικό καταυλισμό άφησε πίσω της πάνω από 400 νεκρούς και τραυματίες

Η ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia στη Γάζα, άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και ερείπια. Το Al Jazeera μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης (1/11) ότι διευθυντής κοντινού νοσοκομείου, στο οποίο εργάζονται, είπε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Μάλιστα, τεχνικός του Al Jazeera έχασε 19 μέλη της οικογένειάς του στην επιδρομή, σύμφωνα με όσα δραματικά μεταδίδει το διεθνές δίκτυο ενημέρωσης. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 50 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 150. Τα βίντεο και οι εικόνες, με ανυπολόγιστες καταστροφές και κρατήρες που έχουν σχηματιστεί στο έδαφος, μετά την επίθεση, συγκλονίζουν.

The bombing of the #Jabalia camp, killing and injuring at least 400, is Netanyahu's reply to the worldwide protests demanding an end to the genocidal assault on #Gaza.



The Israeli regime is acting with the full support of the Biden administration and NATO. pic.twitter.com/5VLfJI8i87 — David North (@DavidNorthWSWS) October 31, 2023

Απώλειες του Ισραήλ στη Γάζα

Επίσης, εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Τελ Αβίβ, χωρίς να δοθούν παραπάνω λεπτομέρειες για το πού και πότε. Άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά χθες σε εχθροπραξίες στον παλαιστινιακό θύλακα, κατά την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την 26η ημέρα του πολέμου.

Ο αγώνας των γιατρών

Το νοσοκομείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από βαριά τραυματίες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, πριν την επίθεση στην Τζαμπαλίγια. Γιατροί υποχρεώθηκαν να χειρουργούν στους διαδρόμους, καθώς οι αίθουσες των χειρουργείων ήταν γεμάτες, όπως εξήγησαν.

Έχοντας να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις φαρμάκων, τις διακοπές ρεύματος και τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς που τραντάζουν τις πτέρυγες νοσοκομείων, οι χειρουργοί στη Γάζα εργάζονται νυχθημερόν προσπαθώντας να σώσουν ασθενείς που δεν σταματούν να συρρέουν.

#JABALIA#Jabalia_Camp

Horrible videos after Israeli airstrike on the refugee camp in #Jabalia

How can anyone justify this? pic.twitter.com/W3gXY2nmEC — Ulli (@RealthingUlli) October 31, 2023

«Προχωράμε ώρα με την ώρα γιατί δεν ξέρουμε πότε θα δεχθούμε ασθενείς. Αρκετές φορές χρειάστηκε να διαμορφώσουμε χώρους χειρουργείου σε διαδρόμους και μερικές φορές σε αίθουσες αναμονής του νοσοκομείου», είπε ο δρ Μοχάμεντ αλ-Ρουν.

Υπεύθυνοι του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας δήλωσαν ότι ο βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε θάλαμο νοσηλείας καρκινοπαθών.

«Ο βομβαρδισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένα μηχανήματα. Έθεσε επίσης σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών και ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Δρ Σόμπι Σκάικ, διευθυντής του νοσοκομείου, της μοναδικής αντικαρκινικής πτέρυγας στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι βομβάρδισε την Τζαμπαλίγια για να σκοτώσει ανώτατο διοικητή της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό, τονίζοντας ότι είχε στόχο έναν ανώτατο διοικητή της Χαμάς, τον Ιμπραήμ Μπιάρι, ο οποίος θεωρείτο ένας από τους υπεύθυνους για την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, κατέστρεψε «τουλάχιστον 20 κτήρια» στην Τζαμπαλίγια. «Σφαγή στην Τζαμπαλίγια, περισσότερα από 20 κτίρια ισοπεδώθηκαν, καταπλακώνοντας κατοίκους και περισσότεροι από 50 μάρτυρες έφτασαν στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε το υπουργείο σε μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες κάτοικοι του καταυλισμού «βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η «εξόντωση» του διοικητή της Χαμάς «πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας τεράστιας επιχείρησης για την καταπολέμηση τρομοκρατών και υποδομών τους, που ανήκουν στο κεντρικό τάγμα της Τζαμπαλίγια, το οποίο είχε αναλάβει τον έλεγχο πολιτικών κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας».

Over the past day, IDF troops operated in a Hamas terrorist stronghold in Jabaliya, northern Gaza.



The stronghold was used for training and execution of terrorism activities.



During the ground activity, the troops eliminated approx. 50 terrorists, as well as destroyed… pic.twitter.com/XMT7ZTZYKv October 31, 2023

«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στη διοίκηση και τον έλεγχο της Χαμάς στην περιοχή, καθώς και στην ικανότητά της να διευθύνει τις επιθέσεις της κατά Ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

«Μεγάλος αριθμός τρομοκρατών» που βρίσκονταν μαζί με αυτόν τον διοικητή της Χαμάς σκοτώθηκαν, δήλωσε ο στρατός. «Οι υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τους τρομοκράτες, κατέρρευσαν μετά την επίθεση», πρόσθεσε ο στρατός.

Ένας κάτοικος του καταυλισμού, ο Ραγέμπ Ακέλ, 41 ετών, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «άκουσε μια τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη την Τζαμπαλίγια. Πήγα να δω και ήταν μια σκηνή που θύμιζε σεισμό», δήλωσε. «Είναι φρίκη, μεγάλος αριθμός νεκρών, τραυματιών, είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια», ανέφερε.

Πάνω από 8.000 νεκροί

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 8.525 άνθρωποι, εκ των οποίων 3.542 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.