Τουλάχιστον 50 νεκροί στη Σομαλία από πλημμύρες - 500.000 εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μισό εκατομμύριο άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Σομαλία, η οποία πλήττεται από εκτεταμένες πλημμύρες λόγω των ασταμάτητων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή υπουργός της κυβέρνησης της χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 31 ανθρώπων, «είναι πιθανό ο απολογισμός των θυμάτων να είναι υψηλότερος», τόνισε ο Νταούντ Αουέις, υπουργός Πληροφοριών. Ενώ «μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι άλλοι 1,2 εκατ. πολίτες διατρέχουν κίνδυνο.

Η Σομαλία πλήττεται από τις αρχές Νοεμβρίου από ακατάπαυστες βροχοπτώσεις αποδιδόμενες εν μέρει στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, με αποτέλεσμα πλημμύρες να έχουν καταπιεί κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες.

