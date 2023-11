Το Time επιστρέφει με νέο story και Μπέλα Ράμσεϊ: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη 2η σεζόν

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Time, στην οποία πρωταγωνιστεί το Μπέλα Ράμσεϊ του The Last Of Us, έρχεται σε λίγες ημέρες

Ο Τζίμι Μαγκόβερν έκανε και πάλι το θαύμα του. Όσοι είχαμε δει την πρώτη σεζόν της σειράς, με το καθηλωτικό δίδυμο Σον Μπιν (Game of Thrones, Lord of the Rings) και Στίβεν Γκράχαμ (Bodies, Snatch), δεν μπορούσαμε παρά να ανυπομονούμε για την συνέχεια του Time.

H άφιξη, από την άλλη, του σταθερά στην κορυφή αστεριού, Μπέλα Ράμσεϊ στο ολοκαίνουριο τηλεοπτικό σύμπαν της βραβευμένης αστυνομικής σειράς, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες μας. Η αναμονή σιγά σιγά τελειώνει, αφού η COSMOTE TV φέρνει αποκλειστικά στις οθόνες μας την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά, στις 21 Νοεμβρίου στις 22:00.

Η στροφή της ιστορίας σε γυναικείες πλέον φυλακές, το δυνατό και ανανεωμένο καστ και το πολλά υποσχόμενο σενάριο, προμηνύουν μια από τις καλύτερες σειρές της φετινής σεζόν, που δικαιωματικά αξίζουν μια θέση στην must – watch list μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr