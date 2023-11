Spotify Wrapped: Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια και οι top καλλιτέχνες του 2023

To Spotify Wrapped είναι εδώ και εσύ έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις μπλοκ όποιον το ανεβάζει στο IG

Ήρθε ξανά αυτή η εποχή –φυσικά και δεν εννοούμε τα Χριστούγεννα. Το Spotify Wrapped είναι εδώ. Αν δεν σου ήρθε ειδοποίηση από το app, σίγουρα το κατάλαβες όταν μπήκες στο IG και είδες τα stories.

Κάθε χρόνο, η πλατφόρμα σου λέει τι άκουσες περισσότερο, ποιος ήταν ο top καλλιτέχνης, πόσα λεπτά αφιέρωσες στη μουσική και ποια ήταν τα κορυφαία τραγούδια για σένα. Κάθε χρόνο, επίσης, μας ενημερώνει για τα αγαπημένα όλων, παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Spotify, το 2023 ήταν η χρονιά που η ποπ μουσική έκανε δυναμική επιστροφή. Ήταν, επίσης, η χρονιά που η Gen Z έδωσε περισσότερο χώρο στους genderless και gender fluid καλλιτέχνες. Παρακάτω, θα δεις τους top του έτους –γιατί τους αξίζει.

Τα κορυφαία τραγούδια του 2023

1. Flowers, Μάιλι Σάιρους

2. Kill Bill, SZA

3. As It Was, Χάρι Στάιλς

4. Seven (feat. Latto), Jung Kook

5. Ella Baila Sola. Έσλαμπον Αρμάντο, Πέσο Πλούμα

6. Cruel Summer, Τέιλορ Σουίφτ

7. Creepin (with The Weeknd & 21 Savage), Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

8. Calm Down, Ρέμα, Σελίνα Γκόμεζ

9. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Bizarrap, Σακίρα

10. Anti-Hero, Τέιλορ Σουίφτ

Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες του 2023

1. Τέιλορ Σουίφτ

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Ντρέικ

5. Πέσο Πλούμα

6. Feid

7. Τράβις Σκοτ

8. SZA

9. Κάρολ Τζι

10. Λάνα Ντελ Ρέι