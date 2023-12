Τόμι Λι: Ο πρώην σύντροφος της Πάμελα Άντερσον κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Τι περίγραψε σε αγωγή κατά του Τόμι Λι, γυναίκα από το Λος Άντζελες

Μια από τις κυριότερες ειδήσεις που απασχολεί τις τελευταίες ώρες το Χόλιγουντ, είναι η αγωγή που κατέθεσε μια γυναίκα (της οποίας το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε), στην οποία κατηγορεί τον μουσικό Τόμι Λι, για σεξουαλική επίθεση σε διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο. Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, και περιέγραφε την επίθεση του Τόμι Λι, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια πτήσης σε ελικόπτερο τον Φεβρουάριο του 2003.



Η γυναίκα κατηγορεί τον διάσημο ντράμερ πως της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη φιλούσε με βία στο πιλοτήριο του ελικοπτέρου. Η πτήση κράτησε 40 λεπτά από Σαν Ντιέγκο προς το Βαν Νάις της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η γυναίκα γνώρισε τον πιλότο του Τόμι Λι, τον Ντέιβιντ Μαρτζ, το 2002, όταν εκείνος ήταν πελάτης στην τράπεζα όπου εργαζόταν εκείνη.

Ξεκίνησαν να μιλάνε και περιστασιακά έβγαιναν κάποια ραντεβού, τόσο οι δυο τους, όσο και με παρέες. Εκείνον τον Φεβρουάριο, ο Μαρτζ την προσκάλεσε να κάνουν βόλτα με το ελικόπτερό του και τον συνάντησε σε αεροδρόμιο, πιστεύοντας ότι θα έκαναν μια βόλτα στο Σαν Ντιέγκο. Τελικά όμως, ο πιλότος της είπε ότι άλλαξαν την τελευταία ώρα τα σχέδια και ότι θα μετέφεραν τον Τόμι Λι στο Λος Άντζελες.

