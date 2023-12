Βιν Ντίζελ: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ξενοδοχείο της Ατλάντα

H πρώην προσωπική βοηθός του Bιν Ντίζελ, κατέθεσε καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση

Πρόκειται για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο οποίος τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, από την πρώην προσωπική του βοηθό.



Όπως κατέθεσε η βοηθός, κατηγορεί τον Βιν Ντίζελ για σεξουαλική επίθεση η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Fast Five το 2010. Η Άστα Γιόχανσον, όπως είναι το όνομα της, ισχυρίζεται σε αγωγή, πως ο διάσημος ηθοποιός την κόλλησε σε έναν τοίχο, την ώρα που ο ίδιος αυνανιζόταν. Επιπλέον, κάνει μήνυση για παράνομη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία του ηθοποιού την απέλυσε, λίγες ώρες μετά το συμβάν.

A former assistant to the actor Vin Diesel filed a lawsuit against him alleging that he sexually battered her in 2010 and that she was fired from her job just hours later https://t.co/un972F4jM0 pic.twitter.com/zKp0rRNVRG

Το περιστατικό αυτό συνέβη στο ξενοδοχείο St. Regis της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Fast Five. Η Γιόχανσον αναφέρει πως ο ηθοποιός της επιτέθηκε στη σουίτα του ξενοδοχείου, αγνοώντας «τις σαφείς δηλώσεις της ότι δεν συναινεί σε κάτι τέτοιο» καθώς τη χάιδευε.

Όπως αναφέρει η αγωγή, η ίδια ούρλιαξε και έτρεξε προς το μπάνιο, όταν ο ηθοποιός την πρόλαβε και αφού την ακινητοποίησε, άρχισε να αυνανίζεται επάνω της. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η Γιόχανσον αναφέρει πως η αδελφή του ηθοποιού Σαμάνθα Βίνσεντ, η οποία διευθύνει την εταιρεία παραγωγής του One Race Films, επικοινώνησε μαζί της για της ανακοινώσει πως απολύθηκε.

«Της ήταν σαφές ότι απολύθηκε επειδή δεν ήταν πλέον χρήσιμη, ο Βιν Ντίζελ την είχε χρησιμοποιήσει για να εκπληρώσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες», υποστηρίζει η αγωγή, ενώ η μήνυση αφορά τόσο την αδερφή του ηθοποιού όσο και την εταιρεία παραγωγής του.



«Η κ. Γιόχανσον ένιωσε αβοήθητη, η αυτοεκτίμησή της ισοπεδώθηκε και αμφισβήτησε τις δικές της ικανότητες και το αν μια επιτυχημένη καριέρα θα απαιτούσε να ανταλλάξει το σώμα της για την ανέλιξη», προστίθεται στην αγωγή. Εκτός από τη σεξουαλική επίθεση, η μήνυσή της περιλαμβάνει ισχυρισμούς για διακρίσεις λόγω φύλου, παράνομα αντίποινα, συναισθηματική δυσφορία και παράνομη απόλυση.

Vin Diesel is denying allegations of sexual battery in a new lawsuit.



“Let me be very clear: Vin Diesel categorically denies this claim in its entirety,” his attorney said in a statement. “This is the first he has ever heard about this more than 13-year-old claim made by a… pic.twitter.com/asDp0F3Wsm