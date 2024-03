«Assume That I Can»: Το spot που καταρρίπτει κάθε στερεότυπο για τα άτομα με σύνδρομο Down, ενώ λέει τα αυτονόητα

Πρόκειται για ένα βίντεο που δημιούργησε η CoorDown και η Small New York σε συνεργασία με την Εθνική Εταιρεία Συνδρόμου Down

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε το 2006, με πρωτοβουλία του γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για το σύνδρομο Down. To 2012, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να γιορτάζει τη συγκεκριμένη μέρα κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Και η ημερομηνία αυτή, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο τρίτος μήνας του έτους και η 21η Μαρτίου, επιλέχθηκαν καθώς υποδηλώνουν τη μοναδικότητα του τριπλασιασμού (τρισωμία) του 21ου χρωμοσώματος που προκαλεί το σύνδρομο Down.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στους ανθρώπους. Πήρε το όνομά του από τον Άγγλο, Τζον Λάνγκτον Χεΐτον Ντάουν, καθώς ήταν ο πρώτος που το περιέγραψε, το 1866. Αφορά μια γενετική κατάσταση, που προκύπτει από την εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζευγάρι και γι' αυτό ονομάζεται Τρισωμία 21. Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down, εκτός από το να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, είναι και να εξαλείψει την άγνοια, τον φόβο και την προκατάληψη προκειμένου όλα τα άτομα με σύνδρομο Down να ενταχθούν ομαλά ως ισότιμα μέλη, στην κοινωνία.

Και το μήνυμα για τη σημερινή μέρα, είναι πιο δυνατό από ποτέ. Το Canadian Down Syndrome με τη νέα του καμπάνια θέλει, επιτέλους, να σταματήσουμε να κάνουμε «υποθέσεις» για τα άτομα με σύνδρομο Down. Στο βίντεο της καμπάνιας, πρωταγωνιστεί η 22χρονη Μάντισον Τέβλιν, μοντέλο και ηθοποιός με έξτρα χρωμόσωμα και αποδομεί ένα-ένα τα στερεότυπα για τα άτομα με σύνδρομο Down.

«Γεια σου, bartender, υποθέτεις ότι δεν μπορώ να πιώ μαργαρίτα, οπότε δεν μου σερβίρεις μαργαρίτα. Η υπόθεσή σου γίνεται πραγματικότητα», τονίζει αρχικά στο βίντεο η Μάντισον. «Γονείς, υποθέτετε ότι δεν μπορώ να μείνω στο δικό μου σπίτι, οπότε δεν με ενθαρρύνετε γι’ αυτό. Και δεν μένω στο δικό μου σπίτι», συνεχίζει η ίδια, εστιάζοντας στο ότι πρέπει επιτέλους να αντιστρέψουμε τις αρνητικές υποθέσεις μας.

Αυτό το spot μας δείχνει με τον απλό τρόπο ότι τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν και θέλουν να κάνουν τα πάντα. Μπορούν και θέλουν να έχουν ισότιμες ευκαιρίες να εξελιχθούν στο σχολείο, στον χώρο εργασίας τους και στις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Και ναι, αυτό το βίντεο έγινε viral για κάθε σωστό λόγο.