Το νέο τραγούδι της Μάιλι Σάιρους είναι το «Ι Wanna Be Your Slave» των Maneskin

Άκουσέ τα και πες μας. Είμαστε τρελοί;

Η Μάιλι Σάιρους έβγαλε καινούργιο τραγούδι, το Doctor (Work It Out), και κάτι μας θυμίζει. Ολόιδιο δεν το λες, αλλά θυμίζει σε ενοχλητικό βαθμό το I Wanna Be Your Slave των Maneskin, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

Κάποιοι κακοήθεις τόλμησαν να πουν ότι πρόκειται περί αντιγραφής. Κάποιοι πιο πονηρεμένοι από εμάς, έγραψαν στο X ότι το μόνο που ακούν, είναι το τραγούδι των Ιταλών. Κάποιοι, όχι εμείς.

Is Miley Cyrus & Pharrells's new track - Doctor (Work It Out) - basically the same song as Måneskin's 'I Wanna Be Your Slave' though?



Love both tracks BTW but they are the same 🤣🤣#MileyCyrus #maneskin — Zoë Fearn (@Zoeloufearn) March 1, 2024

Η Μάιλι Σάιρους, πάντως, λέει ότι δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι το είχε ηχογραφήσει από το 2012 για το άλμπουμ Bangerz, αλλά δεν το κυκλοφόρησε τότε. «Γιατί;», θα αναρωτιέσαι. Ε, το απάντησε.

«Πιστεύουμε πολύ στο timing και στο ότι όλα γίνονται όταν έρθει η ώρα τους. Και εκεί γύρω στα Grammys, o Φάρελ κι εγώ συζητούσαμε να το κυκλοφορήσουμε, και έμοιαζε γραφτό», είπε. «Μερικές φορές, κάτι που κάναμε στο παρελθόν, έχει περισσότερο νόημα στο παρόν. Οπότε, αυτό το τραγούδι, η φύση του, η γιορτή, το συναίσθημα, η χαρά, ο χορός, το να αφήνεις πίσω σου καταστάσεις, είναι ένα τραγούδι που πάντα χρειάζεται».

