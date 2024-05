Diddy: Ακόμα μία γυναίκα τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση - Κράτησε άπλυτα τα ρούχα της επίθεσης, για 21 χρόνια

Αυτή είναι η έκτη καταγγελία για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Diddy

Τον τελευταίο μισό χρόνο, ο Sean Diddy Combs έχει βρεθεί στο επίκεντρο πλήθος αγωγών από γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, ακόμα και σωματεμπορία. Εκείνος, αρνείται σταθερά κάθε κατηγορία, ενώ τον Απρίλιο, ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στις επαύλεις του στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, εν μέσω σχετικής έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τώρα, μια ακόμα γυναίκα, η Κρίσταλ Μακ Κίνεϊ, τον κατηγορεί σύμφωνα με το BBC, ότι την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ στο στούντιο ηχογράφησής του στη Νέα Υόρκη, πίσω το 2003. Η ίδια, στη μήνυσή της εναντίον του, την όποια και κατέθεσε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφει την εμπειρία της ως ένα γεγονός που την έχει τραυματίσει. Αυτή, είναι η έκτη καταγγελία για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Diddy, μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Η Κρίσταλ Μακ Κίνεϊ, πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, γνωστοποίησε ότι έχει κρατήσει τα ρούχα που φορούσε το βράδυ που δέχθηκε τη σεξουαλική επίθεση από τον Diddy, σε μια πλαστική σακούλα με άπλυτα. Όπως τόνισε, σκέφτηκε να κρατήσει αυτά τα ρούχα, καθώς περίμενε τα όσα θα ακολουθήσουν.

Diddy Has Been Sued Again for drugging and sexually assaulting Crystal McKinney after a Men's Fashion Week event in New York City. pic.twitter.com/RWzpgvNQF3