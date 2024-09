Αφγανιστάν: Ο ήχος γυναικείας φωνής σε εξωτερικό χώρο θεωρείται ηθική παραβίαση - Όσα γνωρίζουμε για τον νέο νόμο των Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, έχουν στόχο να βαθύνουν του ήδη διάχυτους περιορισμούς για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν

Έναν μακρύ κατάλογο κατασταλτικών διατάξεων περιλαμβάνει ο «Νόμος για την προώθηση της αρετής και την πρόληψη των ηθών» των Ταλιμπάν, ο οποίος επιχειρεί να φιμώσει τις φωνές των γυναικών και να τους στερήσει κάθε δικαίωμά τους. Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, έχουν στόχο να βαθύνουν τους ήδη διάχυτους περιορισμούς για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν.

Από την κατάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, έχουν αποβάλει τις γυναίκες σχεδόν από όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Τα κορίτσια στο Αφγανιστάν είναι αποκλεισμένα από το σχολείο, εκτός του Δημοτικού. Οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να πηγαίνουν σε γυμναστήρια και σε δημόσια πάρκα. Επίσης, δεν μπορούν να βγουν έξω εάν δεν έχουν μαζί έναν άντρα ως κηδεμόνα τους.

Ο νόμος που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει 35 άρθρα που «βυθίζουν» το Αφγανιστάν ακόμα περισσότερο στον σκοταδισμό των Ταλιμπάν. Πλέον, ακόμα και ο ήχος μιας γυναικείας φωνής εκτός σπιτιού θεωρείται ηθική παραβίαση. Οι γυναίκες οφείλουν να είναι καλυμμένες από την κορυφή μέχρι τα νύχια όταν βρίσκονται έξω και δεν μπορούν να κοιτάζουν κανένα άντρα με τον οποίο δεν έχουν σχέση εξ αίματος ή γάμου.

Ο «Νόμος για την προώθηση της αρετής και την πρόληψη των ηθών» των Ταλιμπάν περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες για τα ανδρικά ρούχα αλλά και για το μήκος της γενιάδας τους. Κανένας άντρας δεν μπορεί να κοιτάζει το σώμα ούτε το πρόσωπο μιας γυναίκας που δεν ανήκει στην οικογένειά του. Πλέον, κάθε άντρας επιβάλλεται να αφήνει γένια μεγαλύτερα από μια γροθιά, να φοράει φαρδιά ρούχα και να μην αποκαλύπτει μέρη του σώματός του από τον αφαλό μέχρι το γόνατο. Ο σοδομισμός απαγορεύεται «ακόμα και με την ίδια τη σύζυγό του».

Οι οδηγοί δεν μπορούν από εδώ και στο εξής να παίζουν μουσική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απαγορεύεται να χλευάζουν ή να ταπεινώνουν το Ισλάμ, οι εταιρείες μεταφορών υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τα δρομολόγια ώστε να ταιριάζουν με τις ώρες προσευχής και οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να συνάπτουν φιλίες ή ακόμα και να βοηθούν μη μουσουλμάνους. Επίσης, απαγορεύεται να τραβάει κανείς ή και να βλέπει φωτογραφίες ή βίντεο ζωντανών όντων σε υπολογιστές ή smartphones.

Η αποδυνάμωση και η αορατότητα των Αφγανών πολιτών, κυρίως των γυναικών και κοριτσιών, μόνο θα επιδεινώσει την κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη γενικότερη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Ήδη, τόσο εντός και εκτός της χώρας, οι γυναίκες χρησιμοποιούν τη φωνή τους ανεβάζοντας βίντεο με τις ίδιες να τραγουδούν, αψηφώντας τις συστηματικές προσπάθειες των Ταλιμπάν να τις διαγράψουν από τη δημόσια σφαίρα.

