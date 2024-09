«Η φωνή μιας γυναίκας είναι η φωνή της δικαιοσύνης»: Αφγανές γυναίκες τραγουδούν και απαντούν στον σκοταδισμό των Ταλιμπάν

«Καμία εντολή, κανένα σύστημα ή άνδρας δεν μπορεί να κλείσει το στόμα μιας Αφγανής γυναίκας»

Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν είναι αποκλεισμένες από τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν έχουν το δικαίωμα να δουλεύουν, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δημόσια πάρκα και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης. Από τα τέλη του περασμένου μήνα, ύστερα από νέο νομοσχέδιο των Ταλιμπάν, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν μπορούν να μιλούν, να τραγουδούν, να απαγγέλουν και να διαβάζουν δυνατά δημόσια. Οι νέοι περιορισμοί, δεν τελειώνουν εκεί. Οι γυναίκες είναι πλέον υποχρεωμένες να έχουν καλυμμένο το πρόσωπο και το σώμα τους όταν βρίσκονται έξω και δεν μπορούν να κοιτάζουν άντρες με τους οποίους δεν έχουν σχέση εξ αίματος ή γάμου.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο των Ταλιμπάν, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δρακόντειων νόμων, οι γυναικείες φωνές θεωρούνται δυνητικά όργανα της «κακίας». Και αυτές τις φωνές, χρησιμοποιούν οι Αφγανές γυναίκες, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους νόμους των Ταλιμπάν. Σε ολόκληρη τη χώρα, οι γυναίκες άρχισαν να ανεβάζουν βίντεο με τις ίδιες να τραγουδούν, αψηφώντας τις συστηματικές προσπάθειες των Ταλιμπάν να τις διαγράψουν από τη δημόσια σφαίρα.

Women in Afghanistan are singing to protest the Taliban’s new “morality decree”. This decree is yet another brazen attack on human rights and must be immediately revoked. pic.twitter.com/ft6BeH7vdL