Η Ζιζέλ Πελικό καταθέτει στο δικαστήριο: Ντομινίκ, πώς μπόρεσες να με προδώσεις; Πώς μπόρεσες να φέρνεις αγνώστους στην κρεβατοκάμαρά μας;

«Ένας βιαστής δεν είναι μόνο κάποιος που συναντάς σε ένα σκοτεινό πάρκινγκ αργά το βράδυ. Μπορεί επίσης να βρεθεί στην οικογένειά σου, ανάμεσα σε φίλους»

«Ακόμα δεν καταλαβαίνω πως αυτός ο άνθρωπος που ήταν ο τέλειος άντρας μπόρεσε να το κάνει αυτό. Μπόρεσε να καταστρέψει τη ζωή μου». Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια της Ζιζέλ Πελικό, που σήμερα (23/10) κλήθηκε να μιλήσει για δεύτερη φορά στο δικαστήριο για τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα για το τέρας-πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, και τους δεκάδες άντρες που την κακοποίησαν σεξουαλικά ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη με χάπια.

Η Πελικό είπε πριν ανέβει στο εδώλιο, πως θέλει να απευθυνθεί στον πρώην σύζυγό της αποκαλώντας τον «Ντομινίκ», χωρίς να έχει καμία οπτική επαφή μαζί του. «Τόσες φορές, είπα στον εαυτό μου πόσο τυχερή είμαι που σε έχω δίπλα μου», είπε, τονίζοντας πως τόσα χρόνια αυτός ο άντρας που ήταν στο πλευρό της θεωρούσε ότι της στάθηκε όταν νόμιζε πως ήταν άρρωστη. «Με πήγε σε νευρολόγο, όταν ανησυχούσα. Ήρθε μαζί μου και στον γυναικολόγο. Για εμένα, ήταν κάποιος που εμπιστευόμουν πλήρως».

Η Ζιζέλ Πελικό πίστευε πως θα περνούσε όλη τη ζωή της δίπλα σε αυτόν τον άντρα. Και αυτός ο άντρας την κατέστρεψε. «Είχαμε 50 χρόνια κοινής ζωής. Τρία παιδιά, επτά εγγόνια. Ήσουν ένας επιμελής πατέρας, ήσουν παρών, ένας ευγενικός άνθρωπος εμπιστοσύνης. Μοιραστήκαμε τα γέλια και τις λύπες μας. Μοιραστήκαμε τις δύσκολες στιγμές, τις διακοπές μας, τα γενέθλιά μας, τα Χριστούγεννα. Για τέσσερα χρόνια προετοιμαζόμουν για αυτήν τη δίκη και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πώς ανατράπηκε η ζωή μου; Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Πώς μπόρεσες να με προδώσεις σε αυτό το βαθμό; Να φέρνεις αγνώστους στην κρεβατοκάμαρά μας; Για μένα αυτή η προδοσία είναι ανυπολόγιστη», είπε η Ζιζέλ Πελικό.

